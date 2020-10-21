Yayıncı kuruluşa ihtarmane gönderildi

21 Ekim 2020

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve kasım ayındaki 2 milli maçın yüzde 30 seyirciyle oynanmasını talep ettiklerini söyledi.

TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, federasyonun Riva'daki idari merkezinde bir araya geldi.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda 3 ana konuda karar aldıklarını aktaran Özdemir, koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan futbol maçlarına taraftar alınması, yayıncı kuruluş beIN Sports'un sözleşme hükümlerine uymaması ve gündemde olan spor kulüpleri yasası ile ilgili talepleri olduğunu belirtti.

Futbol müsabakalarında tribünlere yüzde 30 oranında seyirci alınmasını istediklerini dile getiren Nihat Özdemir, "Futbol, seyirciyle oynanınca güzel. Bugüne kadar sadece localarımızda yüzde 50 kapasite kullanma kararını aldık ve bunu uyguluyoruz. Ancak bu yeterli değil. UEFA'nın da isteği olan yüzde 30 kapasiteyle seyircili maçların oynanmasını talep etmekteyiz." diye konuştu.

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa maçlarının olduğunu hatırlatan Özdemir, "Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'mizi temsil etmektedir. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile, onu takip eden perşembe günü de Sivasspor'un İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla maçları var. UEFA'nın kararı da ilgili ülkelerin resmi kurumları onay verdiği takdirde bu maçların yüzde 30 seyirciyle oynanmasıdır. TFF ve Kulüpler Birliği ortak olarak istediğimiz, Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Kupası müsabakaları ile kasım ayındaki 2 milli maçımızın yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanması. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna bu talebimizi resmi olarak ilettik. Onun cevabını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşa ihtarname gönderildi

Nihat Özdemir, yayın ihalesi sözleşmesine uymayan beIN Sports'a noter yoluyla ihtarname gönderdiklerini dile getirdi.

Yayıncı kuruluş ile herhangi bir anlaşma sağlayamadıklarını belirten TFF Başkanı, "beIN Sports ile olan anlaşmada 3 yılı tamamladık. Bu sene 4. yıldayız. Sözleşmemizde maalesef şu ana kadar herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda beIN Sports üzerine düşen bütün vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece ödeyeceği yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon lira vermiştir. Bu parayı hakları nispetinde kulüplerimize aktarmış bulunmaktayız." şeklinde görüş belirtti.

Özdemir, beIN Sports'u devam eden sözleşmeye uymaya çağırarak, "beIN Sports'un TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen, bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili dün noterden gerekli ihtarnameyi gönderdik. Şimdi beklediğimiz ve istediğimiz, beIN Sports'un aramızdaki bütün maddelerine uyması." açıklamasını yaptı.

"Spor kulüpleri yasasıyla herhangi bir aksiliğin yaşanmasını istemiyoruz"

TFF Başkanı Özdemir, çıkması gündemde olan spor kulüpleri yasasının taslağından iyi tarafların olduğu gibi kulüpleri sıkıntıya düşürecek maddelerin de olduğunu söyledi.

Spor kulüplerinin koronavirüs salgını sonrasında sıkıntılı süreçten geçtiğini hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak bize gönderilen yasayla ilgili çeşitli görüşlerimiz var. İyi taraflarının olduğu gibi kulüplerimize ve federasyona yaramayan birçok madde bulunuyor. Bunu 1-2 toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığının yetkililerine ilettik. Bu konuda da en büyük hedefimiz olan çıkmasını beklediğimiz bu spor yasasın hem kulüplerimiz hem de federasyonumuzun işleyişi yönünde herhangi bir aksiliğin yaşanmasını istemiyoruz. Kulüplerimiz, pandemi sonrasında çok sıkıntılı günlerden geçmektedir. Çıkacak spor yasasıyla ilgili kulüp yönetimlerinde herhangi bir sıkıntı ve problem yaşayacaksak bu da çekeceğimiz sıkıntıların daha da artmasına neden olacaktır. Meclis'ten çıkacak olan bu yasanın herhangi bir şekilde sürece zarar vermesini istemediğimiz gibi kulüplerimizi rahatlatıcı bazı madde değişikliklerinin olmasını istiyoruz."

Sepil: İkinci aşamaya geçilmesi kulüpler için çok önemli

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, locaların yüzde 50 kapasiteyle açılmasının iyi bir test olduğunu belirterek, ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini söyledi.

Locaların açılmasının güzel bir başlangıç olduğunu aktaran Sepil, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımızın da desteğiyle TFF Başkanımızın gayretleriyle geçen hafta localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alındı. Bu güzel bir başlangıç ve bir testti. Hiç kimsenin korkmaması gerektiğini de yaşadık. Bu testi bence başarıyla atlattık. UEFA'nın yüzde 30'a kadar seyirci alınabileceğiyle ilgili bir önerisi var. Artık ikinci aşamaya geçilmesi kulüpler için çok önemli. Dün ve bugün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hemen hemen tüm maçlar seyirciliydi. Beklentimiz, artık bunun en kısa sürede hayata geçmesi ki kulüpler maç günü gelirlerini belli bir ölçüde sağlayabilsin ve zorlu ekonomik durumda bir gelir elde etsin."

Yayıncı kuruluşun indirim talebinin karşılanamayacağını vurgulayan Sepil, "Son birkaç saattir ne kadar zor bir futbol ekonomisi olduğunu tartışıyoruz. COVID-19 salgını ile kulüplerin gelirlerinde çok önemli bir azalma oldu. Sadece Türkiye'de değil maalesef dünyanın bütün ülkelerinde var. Kulüplerin iki ana gelir kalemi var. Bir tanesi yayın geliri diğeri de maç günü gelirleri. Ligde 5. haftayı oynamamıza rağmen Digiturk anlaşmamıza göre almamız gereken paranın tamamını alamadık. Bu konuda rakamlarla ilgili bir uzlaşma sağlanamadı. Anlaşma 3 yıl önce imzalandığında yarısı dolar, yarısı da Türk lirası olarak belirlenmişti. Digiturk'un geçen sene haklı bir talepleri vardı. Salgınla ilgili uğradıkları zararın tanzimini istediler. Bu konuda da TFF ile Kulüpler Birliğinin onayıyla anlaşıldı. Ancak onun üzerine ekonomik olarak indirim verebilecek durumumuz yok. Biz, Digiturk'ten kontratın koşullarına uyulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil, yıllardır bekleyen bir kulüpler yasası olduğunu dile getirerek, "Bununla ilgili Sayın Bakanımız TFF ve Kulüpler Birliğine görüşlerini sordu. Yılların biriktirdiği birçok konu bu yasayla çözülmek isteniyor. Zor ve önemli bir konu. Bunun çıkmasını destekliyoruz ancak bu yasanın bütün maddelerini mütalaa etmek istiyoruz. Önemli bir süreç. Bunun sonunda umarım bütün kulüpleri mutlu edecek, aynı zamanda sporumuzu güzelleştirecek yeni yasayla bugün yaşadığımız sorunları bir daha yaşamamak üzere gideririz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA