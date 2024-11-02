Yelkenler 36 yıldır spor ve turizm için açılıyor

Recep ERÇİN

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal’ın davet ile yarışların son etabını ve ödül törenini takip ettik. Bu yıl Halikarnassos’ta düzenlenen ödül töreninde Şişecam tarafından hazırlanan özel kupalar sahiplerine takdim edildi. Mert Demir’in konserinden elde edilen tüm gelir ise Bodrum Sağlık Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Deniz Arama Kurtarma Vakfı’na bağışlandı. Uysal, “Maximiles Black The Bodrum Cup, yalnızca kıyasıya bir yarışma değil; aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilir başarıya verdiği desteğin simgesi oldu. Bodrum’da yelken sporunu yaygınlaştırmak için bundan 36. yıl önce yola çıkan organizasyon, yarışları ve sosyal sorumluluk projeleriyle hem denizciliğe hem de çevreye duyarlı bir miras yaratmayı hedefliyor” dedi.

Yelken yarışının yanı sıra bölge turizmine katkı sağlayan Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ın Bodrum’un yaz sezonunu ekim ayında devam ettirerek, ekonomiyi ve yerel istihdamı da desteklediğini ifade eden Uysal, “Etkinlik süresince her gün 200’e yakın tekne ve yaklaşık 15 bin katılımcının yarışlara dahil olması, hem yerel ekonomiye hem de konaklama ve hizmet sektörüne hareketlilik getiriyor. Yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik geniş tanıtım faaliyetleriyle bu yıl, Bodrum’un yelken ve turizm potansiyeli tüm dünyaya tanıtıldı” bilgilerini paylaştı. Bu yıl yarışlar başlamadan önce Bodrum Sağlık Vakfı’ndan özel gereksinimli çocukların boyadığı yarış bayraklarının, yelken direklerini süslediğini anlatan Uysal, “Bir yelken yarışının ötesinde, toplumsal dayanışmayı güçlendiren etkinliklerde çocuklar denizdeki 100 teknenin kendi boyadıkları bayrakları taşımasını izledi ve bu dayanışma yarışa farklı bir anlam kattı” mesajı verdi.

“The Bodrum Cup’ın stratejisi, Bodrum’un denizcilik ve kültürel mirasını geleceğe taşımak, onu bir yelken yarışından ziyade kültürel bir platforma dönüştürmek” diyen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bodrum’un eşsiz koylarını uluslararası denizcilik takvimine işleyen etkinlik, Halikarnas Balıkçısı / Sadun Boro gibi bölgenin sembol isimleriyle Bodrum’un ruhunu yaşatırken, denizciliği koruma konusunda bölgesel iş birlikleriyle daha güçlü bir yapı oluşturuyor. Organizasyonun her yıl farklı bir tema ve etkinlikler ile zenginleşen yapısı, bölgedeki turizme ve sosyal katılıma da katkı sağlıyor. Etkinlik boyunca katılımcılar, doğaya ve çevreye saygı duyan bir yaklaşımı benimsiyor. Bodrum Belediyesi’nin ‘Denize En Çok Mavi Yakışır’ sloganıyla başlattığı deniz dibi temizliği gibi etkinlikler ile hem deniz yaşamına katkı sağlanıyor, hem de çevre bilinci artırılıyor. The Bodrum Cup’ın sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yürüttüğü bu çalışmalar, çevresel sürdürülebilirliğe dair farkındalık yaratarak denizcilik kültürünü korumaya yardımcı oluyor.”