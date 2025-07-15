Yeni transferler sahnede: Beşiktaş hazırlık maçında Wolfsberger’e karşı sahaya çıkıyor

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçlarına yarın devam edecek. Siyah-beyazlı ekip, kamp kapsamındaki üçüncü karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Avusturya'nın Kapfenberg kentinde yer alan Alpenstadion Kapfenberg sahasında oynanacak ve TSİ 19.30’da başlayacak. Karşılaşma, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş’ta gözler yeni transferlerde olacak. Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı yıldız futbolcular Tammy Abraham ile Orkun Kökçü’nün, Solskjaer’in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkmaları bekleniyor.

Beşiktaş, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 mağlup etmiş, ikinci maçında ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını ise 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile oynayacak. Bu karşılaşma da TSİ 19.30’da, Ergo Arena’da yapılacak.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hem fiziksel hem de taktiksel hazırlıklarını sürdürüyor. Solskjaer’in kamp sürecinde oyuncuların performansını yakından izleyerek yeni sezon kadro planlamasını şekillendirmesi bekleniyor.