Yeşil sahaların yıldız adayları

28 Eylül 2017

Avrupa'nın önde gelen İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa ve Portekiz liglerinde mücadele eden kulüpler, kadrosundaki genç futbolcuların performanslarına güveniyor. Futbolseverlerce şimdilik pek fazla tanınmayan bu oyuncular, gelecek yılların yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Profesyonel futbol kariyerlerinin henüz başlarında olmalarına rağmen yüksek gelişim potansiyelleri nedeniyle önemli takımların kadrolarına girmeyi başaran bu genç yetenekler, özellikle milli takımlarının alt yaş kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla öne çıkıyor.

Real Madrid Vinicius Junior'i bekliyor

La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'in 45 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Brezilyalı 17 yaşındaki̇ Vinicius Junior ise şimdiden performansıyla parmak ısırtıyor.

Henüz reşit olmaması sebebiyle La Liga'da forma giyemeyen ve ülkesinin Flamengo takımında futbol hayatına devam eden Vinicius, yüksek hızı, tekniği ve oyun zekasıyla farkını hissettiriyor.

Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 21 maçta 18 kez ağları sarsan ve 17 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu seçilen forvet oyuncusu, Flamengo'da gelecek sezon da kiralık olarak oynayacak ve deneyim kazanmasının ardından 2019-20 sezonunda Real Madrid için ter dökecek.

"La Masia"nın son gözdesi Ruiz

Dünyaca ünlü "La Masia" adlı altyapı spor okuluyla bilinen Barcelona ise 17 yaşındaki İspanyol forvet Abel Ruiz'e güveniyor.

29 maçta 18 kez fileleri havalandırdığı İspanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Ruiz'in, yüksek tekniği ve hızıyla kendini geliştirerek Barcelona'nın en önemli isimleri arasına girmesi bekleniyor.

Borussia Dortmund genç yeteneklerini buldu

Manchester City'den 9 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 17 yaşındaki Jadon Sancho'yu transfer eden Borussia Dortmund, Trinidad ve Tobago asıllı İngiliz oyuncusunun kısa sürede yeteneklerini göstererek A Takımı'nda forma giyeceğine inanıyor.

Borussia Dortmund'un bu sezon kadrosuna kattığı diğer genç yetenek ise Fransız oyuncu Dan-Axel Zagadou oldu.

Paris Saint-Germain'in (PSG) altyapısından yetişen 1,96 metre boyunda savunma oyuncusu ile yaz transfer döneminde profesyonel sözleşme imzalayan Almanya temsilcisi, Zagadou'ya duyduğu güveni ise ligde ilk 11'de oynatarak gösterdi.

Juventus Kean'i kiraladı

Serie A'nın son yıllardaki en başarılı takımı Juventus'ta forma giyen Moise Kean, geleceğin en iyi hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.

İtalya'da dünyaya gelen Kean, henüz 11 yaşındayken Juventus tarafından fark edilerek Torino'nun altyapısından transfer edildi.

Juventus'un altyapısında hızlı bir gelişim sürecine giren ve İtalya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında 28 maçta 13 gole imza atan Kean, bu sezon deneyim kazanması amacıyla kiralandığı Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın bazı lig maçlarında forma giyiyor.

Kaynak: AA