Yılın en iyi futbolcuları belli oldu
UEFA, 2019-2020 sezonunun en iyilerini açıkladı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yılın en iyi futbolcuları belli oldu.
2019-2020 sezonunun en iyi erkek futbolcusu Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski oldu.
Lewandowski ödül için takım arkadaşı Manuel Neuer ve Manchester City'den Kevin De Bruyne ile yarıştı.
Drogba bir ilke imza attı
Bir dönem Galatasaray formasını da giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba ise UEFA Başkanlık Ödülü'nü aldı.
Drogba bu ödüllü alan ilk futbolcu oldu.
Yılın kalecisi Neuer
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Alman kaleci Manuel Neuer, UEFA Yılın Kalecisi Ödülü'nün sahibi oldu.
Yılın defans Oyuncusu
Joshua Kimmich (Bayern Münih)
Yılın orta sahası
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Yılın iyi forveti
Robert Lewandowski (Bayern Münih)
Yılın teknik direktörü
Hans-Dieter Flick (Bayern Münih)
Yılın futbolcusu
Robert Lewandowski (Bayern Münih)