YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı! İşte tercih tarihleri

17 Eylül 2020

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter'dan yaptığı YKS ek yerleştirme kılavuzu paylaşımı sonrasında 17 Eylül'de 2020 YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

YKS ek yerleştirme kılavuzu ile birlikte tercih edilebilecek ön lisans ve lisans programları belli oldu. Ayrıca ilgili programlara dair koşullar ve diğer detaylar da YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercih süresi 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti ise 20 Türk Lirası olacak. Bu süreçte ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Diğer yandan 14 Ocak 2019 tarihli karar gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.

Bu dönemde tercihte bulunabilmek için 2020-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir. Adaylar ek tercih döneminde tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

Tercih işlemleri T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamayacak.

YKS ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.