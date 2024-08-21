Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz durumunda olan Galatasaray, play-off turunda Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz çift maç üzerinden oynanacak olan eşleşmede turu geçen taraf olmak istiyor. Eşleşmede ilk maç İsviçre deplasmanında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılacak. Mücadele 21 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Yeni format ilk kez uygulanacak

Şampiyonlar Ligi'nde her yıl grup aşamasında takımlar, 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

Galatasaray şampiyonlar ligi kadrosu

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.