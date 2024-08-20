Young Boys-Galatasaray maçı öncesi Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber! İsviçre kafilesinde yer almadı
UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak olan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında kötü haberi duyurdu. Buna göre hastalanan genç yıldız İsviçre'ye hareket eden Galatasaray kafilesinde yer almadı. Futbolcunun durumu yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak.
Galatasaray, Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına katılmak için oynanacak karşılaşma öncesi genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın İsviçre'ye giden kafilede yer almadığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Barış Alper Yılmaz'ın bulantı, kusma ve ishal şikayetleri yaşadığı ve gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğu belirtildi.
Futbolcunun durumu, yarın sabah yapılacak değerlendirme sonrasında netlik kazanacak.
Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.