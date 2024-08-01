Yusuf Dikeç Olimpiyatlara eli cebinde damga vurdu! Elon Musk'tan mesaj geldi (Yusuf Dikeç kimdir)

Fransa’da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye için ilklere sahne oluyor. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, atıcılık kategorisinde Türkiye’ye madalya kazandıran ilk sporcular olarak tarihe geçti. Dikeç - İlayda ikilisi Sırbistan temsilcilerine kıl payı geçilerek Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.

Yusuf Dikeç final maçındaki görüntüsüyle dünyanın gündemine oturdu. Yarışma sırasında rahat ve kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çeken Dikeç, final atışlarını ekipman kullanmadan ve eli cebinde yapınca dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada binlerece Yusuf Dikeç paylaşımı yapıldı.

Sosyal medya Yusuf Dikeç’le çalkalandı

Yusuf Dikeç’le ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde: “Bir Türk sadece gözlüğüyle geledi ve gümüş madalya kazandı”, “Olimpiyat tarihinin en karizmatik olaylarından biri: Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç…” “Türkiye, özel lensleri, göz kapağı veya kulak koruması olmayan 51 yaşındaki bir adamı göndererek gümüş madalya aldı."

Yusuf Dikeç, Tesla ve X şirketlerinin sahibi ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın da dikkatini çekti. Musk, Dikeç’in fotoğrafını paylaşarak “Nice” (güzel) paylaşımı yaptı.

Yusuf Dikeç kimdir?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun’da doğdu.

Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdüren Dikeç, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca ve 50 metre tabanca dallarında Türkiye’yi temsil etti.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanmıştı.

Yusuf Dikeç, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22'nci olmuştu.

2008'den bu yana aralıksız olarak beş Olimpiyat'a katılan Yusuf Dikeç, sonunda Olimpiyat madalyasına ulaştı.

Dünya sıralamasında sekiz numarada bulunan Dikeç, dört Dünya Şampiyonası, 10 Dünya Kupası, 11 Avrupa Şampiyonası madalyasına şimdi de bir Olimpiyat madalyası ekledi.