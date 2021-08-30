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Zafer Bayramı'nda satranç heyecanı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlamaları çerçevesinde Kartal'da İstanbul 30 Ağustos Zafer Kupası Satranç turnuvası düzenledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yüz yüze düzenlenen etkinlik 7-8 yaş kategorisi, 9-12 yaş kategorisi ve 13-18 yaş altı kategorisi olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kartal Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Kartal İlçe Temsilciliği organizasyonunda yapılan turnuvada 8 yaş ve altı kategorisinde Çağrı Ege Polat birinci, Atilla Kurtul ikinci, Kuzey Bozu üçüncü oldu.

9-12 yaş kategorisinde Aylin Kurtul birinci, Rüzgar Atıcı ikinci ve Bora Kaya üçüncü oldu.

13-18 yaş kategorisinde Tuna Topçu Tibet birinci, Emre Uras Delipınar ikinci, Emin Khelifa da üçüncü oldu.

Sporculara kartal Belediyesi tarafından kupa, madalya ve para ödülü verildi.

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