Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de tarih yazmaya devam ediyor. Sahasında Zalgiris'i 2 kez geçen Sarı Kanarya, bir sonraki maçı da kazanırsa Final Four'a yükselecek. Milyonların takip edeceği maç öncesi sıkça "Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Zalgiris Fenerbahçe Beko Play-off 3. maçı 6 Mayıs 2026 Çarşamba saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Final Four, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.