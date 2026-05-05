Geçen senenin Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Beko bir kez daha EuroLeague'de zafere uzanmak istiyor. Sarı Kanarya'nın önündeki şimdiki engel Litvanya ekibi Zalgiris… Sarı-lacivertli ekip bu maçı da aldığı takdirde Final Four'a yükselecek. Peki, Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zalgiris Fenerbahçe Beko Play-off 3. maçı 6 Mayıs 2026 Çarşamba saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Final Four, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.