Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
EuroLeague'de play-off serisinin 4. maçı... Serilerde 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, bu maçı alıp artık Final Four'a adını yazdırmak istiyor. Bu akşam oynanacak mücadele için sabırsız bekleyiş sürerken "Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.
Fenerbahçe Beko heyecan dozajı yüksek bir maça çıkıyor. 6 Mayıs'ta rakibine 3 farkla yenilen Sarı Kanarya bu maçı mutlaka kazanmak istiyor. Milyonlar mücadeleyi beklerken ortak soru "Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Zalgiris Fenerbahçe Beko Play-off 4. maçı 8 Mayıs 2026 Cuma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko karşılaşmayı kazanması halinde üst üste üçüncü, toplamda ise sekizinci kez EuroLeague’de Final Four’a yükselecek.