Zenit'ten maça gelen taraftarlara ücretsiz koronavirüs aşısı uygulaması
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz koronavirüs aşısı yapmaya başladı.
AA
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Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz COVID-19 aşısı yapmaya başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulamasının devreye girdiği kaydedildi.
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanıldığı uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceği ve 18 yaş üstündeki taraftarların aşı olabileceği belirtildi.