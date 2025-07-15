Zeren Group, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin isim sponsoru oldu

Zeren Group, Avrupa'nın en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2026 sezonu için isim sponsoru oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, enerji, denizcilik, ticaret, medya, konaklama, profesyonel hizmetler, imalat ve bankacılık gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Zeren Group'un, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin isim sponsoru olarak organizasyona destek vereceği duyuruldu.

CEV tarafından yapılan açıklamada, bu iş birliğinin Türkiye’de önemli bir başarı ve izleyici kitlesine sahip olan kadın voleybolu adına kritik bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

CEV Başkanı Roko Sikiric, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"CEV Şampiyonlar Ligi'nin keşfedilmemiş potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Zeren Group’un desteğiyle, bu rekabeti benzeri görülmemiş seviyelere taşıyabileceğimizden eminiz."

Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen voleybol liglerinden birine isim ortağı olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz. Yatırımlarımız ve faaliyetlerimizle Türkiye ekonomisine anlamlı katkılarda bulunmaya devam ederken, özellikle kadın voleybolu olmak üzere takım sporlarını ve sporcuları desteklemeye büyük önem veriyoruz. CEV ile bu ortaklık, yalnızca kuruluşumuz için değil, aynı zamanda Türk voleybolunun geleceği için de önemli bir dönüm noktası. CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nin sporu yeni zirvelere taşıyacağına, genç kızlara hayallerinin peşinden koşmaları ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için ilham vereceğine inanıyorum."

Bu sponsorluk anlaşması, hem Türk şirketlerinin uluslararası spordaki varlığını artırması hem de kadın sporuna verilen desteğin büyümesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.