Zeynep Sönmez, Wimbledon çiftler turnuvasında 2. turda veda etti

Zeynep Sönmez, Rus partneri Polina Kudermetova ile Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe'ye 6-3 ve 6-3'lik setlerle yenilerek kadınlar çiftlerde ikinci turda elendi.

Dabrowski, Routliffe ikilisi, Irina Hromaçeva-Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc-Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşılaşacak.

Milli tenisçi, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olmuştu. Sönmez aynı zamanda, bir grand slam organizasyonunda teklerde 75 yıl sonra 3. tur gören ilk milli sporcu da olma unvanını da elde etmişti.