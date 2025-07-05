Zeynep Sönmez, Wimbledon'a 3. turda veda etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında 75 yıl sonra grand slam teklerde 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi olan Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 18. basamakta yer alan Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi. Sönmez, ilk seti 6-3 ve ikinci seti de 7-6 kaybederek rakibine 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.