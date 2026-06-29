Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi

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İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile karşılaştı.

Maça iyi başlayan Ann Li, ilk 5 oyunda 4-1'lik üstünlük kurdu. Üst üste oyunlar alan ve rakibinin iki servisini kıran Zeynep, 9'uncu oyunda 5-4 öne geçti. Sonraki oyunda iki kez set puanını değerlendiremeyen milli sporcu, servisini kırdırdı ve maça denge geldi: 5-5. Sette sonraki 2 oyunu da kazanan Zeynep, 4-1 geriye düştüğü seti 7-5 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete de iyi başlayan Ann Li, 3-0'lık avantaj yakaladığı seti rahat bir oyunla 6-1 kazanarak maçta 1-1 eşitliği yakaladı.

Üçüncü sete her iki oyuncu da servis hataları yapmadan başladı ve sette ilk 8 oyunun sonunda 4-4 eşitlik sağlandı. Sonraki 2 oyunu alan Zeynep seti 6-4, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.

Zeynep Sönmez, organizasyonun ikinci turunda ABD'li Claire Liu ile Belçikalı Hanne Vandewinkel karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazanmıştı, böylece rakibini 3 maçta yendi.