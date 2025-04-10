Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nı Türkiye’ye getirdi

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlılar, ilk seti 20-25 kaybetmesine rağmen ikinci setten itibaren oyunda üstünlüğü ele aldı. Sırasıyla 25-17, 28-26 ve 25-14’lük setlerle maçı 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Müsabakayı İsviçreli başhakem Yves Kalin ile Slovenya’dan Sanja Miklosic yönetti.

Ziraat Bankkart Başantrenörü Mustafa Kavaz, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Türk voleybolu ve kulübü adına çok önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti. Kavaz, “Avrupa'nın sürekli zirvede yer alan ekipleriyle karşılaştık ve sonunda CEV Kupası'nı havaya kaldırdık. Bu başarıda payı olan tüm oyuncularımıza, teknik kadromuza ve her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar ise şampiyonluk sonrası yaptığı değerlendirmede, “Müzemizde eksik olan bir kupayı daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. 44 yıllık kulübümüzün sürdürülebilir sportif başarılarının yanı sıra topluma ve gençliğe katkı sağlamak önceliğimiz. Son 15 yılda altyapımızda yetiştirdiğimiz 1500’ü aşkın gençten 33’ü bugün Efeler Ligi’nde, 14’ü ise milli takım seviyesinde mücadele ediyor. Bu başarıyı Türk voleyboluna armağan ediyoruz.” dedi.