Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. B Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Fenerbahçe, Erzurumspor FK engelini aşarak ikinci galibiyetini almak ve averajla lider olan Gaziantep FK'nın önüne geçmek isterken Erzurumspor FK ise ilk puanlarını alarak çeyrek final şansını devam ettirmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, yoğun maç programı nedeniyle Erzurumspor karşısında rotasyonlu bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.

Ligde forma şansı bulamayan oyunculara bu maçta şans verileceği, ayrıca yeni transferlerin de süre alabileceği ifade ediliyor.

Takımın yeni isimlerinden Skriniar, Talisca, Diego Carlos gibi futbolcuların bu mücadelede sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Şubat Çarşamba yani bugün saat 20:30’da Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Kupası B Grubu’nda mücadele eden takımlar, gruplarında ilk iki sırayı alarak çeyrek finale yükselmeye çalışacak.