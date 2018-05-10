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Ziraat Türkiye Kupası finali başladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe, Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşıyor. Hakem ilk düdüğü çaldı.

Ziraat Türkiye Kupası finali başladı
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe, Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşıyor. Maç, 0-0 beraberlikle devam ediyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Miguel Lopes, Ömer Bayram, Abdou Sissoko, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo, Roberto Soldado.

Kaynak: AA

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