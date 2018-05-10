Ziraat Türkiye Kupası finali başladı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe, Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşıyor. Hakem ilk düdüğü çaldı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe, Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşıyor. Maç, 0-0 beraberlikle devam ediyor.
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Miguel Lopes, Ömer Bayram, Abdou Sissoko, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo, Roberto Soldado.
Kaynak: AA