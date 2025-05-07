Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı! Biletler satışta
Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin biletleri satışa sunuldu. Gaziantep Stadı'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçının biletleri, passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edilebilecek.
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin passo.com.tr adresi ile Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabileceği belirtildi.
Bilet satış kuralları ve detaylı bilgilere passo.com.tr adresinden ulaşılabilecek.