Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde iki takımın da katılacağı ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantı 13 Mayıs Salı günü saat 19.30’da, final maçının oynanacağı Gaziantep Stadyumu’nda yapılacak.

Kupada final karşılaşması ise 14 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.45’te oynanacak.