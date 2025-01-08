ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, grup aşamasıyla devam ediyor. C Grubu’nda yer alan Galatasaray, ilk maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Başakşehir maçı hakemi

Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Osman Gökhan Bilir üstlenirken, dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev yapacak.

Galatasaray kupada iddialı

Süper Lig ve Avrupa’daki başarılı performansını kupada da sürdürmek isteyen Galatasaray, son 21 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, 16 galibiyet ve 5 beraberlikle yoluna devam ederken, tek eksik olarak Mauro Icardi’nin sakatlığı dikkat çekiyor.

Bu süreçte öne çıkan oyunculardan Yunus Akgün, Avrupa’da 6 maçta 5 gol atarak önemli katkı sağladı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ise 16 maçta 13 golle takımının hücum gücüne büyük katkı sundu.

Başakşehir zorlu deplasmanda

Başakşehir ise Çağdaş Atan yönetiminde çıkacağı zorlu mücadelede puan hedefliyor. Ligde son olarak Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle moral kazanan turuncu-lacivertli ekip, kupada da başarılı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

Grup maçları programı

Galatasaray, C Grubu’nda Başakşehir’in yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor, Boluspor, ikas Eyüpspor ve Ahlatcı Çorum FK ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir maçının ardından Boluspor ve TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahaya çıkacak.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Nelsson, Jakobs, Kerem, Berkan, Sallai, Mertens, Barış, Batshuayi.

Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RAMS Park’ta oynanacak mücadele 8 Ocak Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.