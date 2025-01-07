ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI: Bugün hangi maçlar oynanacak? Haftanın diğer maçları hangileri?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta programının açıklanmasının ardından futbolseverler haftanın ilk maçını merakla beklemeye başlamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dört grupta 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde maçlar oynanacak. İşte bu hafta oynanacak maçlar:

7 Ocak Salı

İşte 7 Ocak 2025 Salı günü oynanacak maçlar:

A Grubu:

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

D Grubu:

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ocak Çarşamba

D Grubu:

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

C Grubu:

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

A Grubu:

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

9 Ocak Perşembe

B Grubu:

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

C Grubu:

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)