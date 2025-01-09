ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine başlıyor. Sarı-lacivertli ekip, grup aşamasındaki ilk karşılaşmasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de eksikler dikkat çekiyor

Fenerbahçe’de kritik mücadele öncesi sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek kadroda yer almayacak. Ayrıca, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın’ın durumları maç günü belli olacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, ligde az forma şansı bulan oyunculara bu maçta görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’nda daha önce 2020-2021 sezonunda karşılaştıkları Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etmişti. Bu sezon da kupaya galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’i şu şekilde:

Fenerbahçe (Muhtemel 11): Ertuğrul, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ, Yiğit, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

Kasımpaşa formda

Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde son 5 karşılaşmada mağlup olmadı ve dikkat çeken bir performans sergiledi. Ev sahibi ekipte Nuno Da Costa, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic ve Claudio Winck, takımın en etkili oyuncuları olarak öne çıkıyor. Kasımpaşa, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Grup aşaması ve hedefler

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Fenerbahçe, grubunda Kasımpaşa, Erzurumspor ve Gaziantep FK ile mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Türkiye Kupası'na daha ciddi bir yaklaşımla katılıyor. Kulüp Başkanı Ali Koç, turnuvada U-19 takımı yerine teknik direktör Mourinho’nun belirleyeceği kadroyla mücadele edeceklerini açıkladı.