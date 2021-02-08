Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali karşılaşmalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar oldu:
9 Şubat Salı
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
10 Şubat Çarşamba
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
11 Şubat Perşembe
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık