Ziraat Türkiye Kupası yarın sahibini buluyor! (Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?)

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Trabzonspor ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan oynanacak. bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi. Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibinin belli olacağı Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.