Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdıran takımların eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekildi.
Son 16 Eleme Turu Kura Çekim Töreni, bugün saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
8 takımın seri başı olduğu kurada eşleşmeler şöyle:
Gençlerbirliği - Bursaspor
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Boluspor - TM Akhisarspor
Galatasaray - Bucaspor
Giresunspor - Medipol Başakşehir
Beşiktaş - Osmanlıspor
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.