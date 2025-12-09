Google Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu

Son dakika gelişmesi...Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü, saat 20.30'da oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelesi, 23 Aralık Salı günü, Chobani Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

17 Aralık Çarşamba:

15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

8 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)

 23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
