Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları için tarih belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyon, A Spor'dan canlı yayınlanacak. Grup etabında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu geçen 19 takım yer alacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının kura çekim tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), grup müsabakalarının kuralarının 5 Aralık Cuma günü çekileceğini duyurdu.
TFF'nin açıklamasına göre kura çekimi, saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonunda kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
24 takım yer alacak
Grup aşamasında; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra, 4. eleme turunu geçen 19 takım yer alacak.