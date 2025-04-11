Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı 22 Nisan haftasında oynanacak tek maçlarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüyle gerçekleştirilecek.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılana açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:
22 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
24 Nisan Perşembe:
20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)