Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalinin hakemi belli oldu!

Bu yıl 62. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Beşiktaş ve Trabzonspor. Yarın 20:45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Bu sezon ligde aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan siyah-beyazlı ekip için kupa, taraftarlarından 'özür dileme' niteliği taşıyor.

Türkiye Kupası'nı en son 2020-2021 sezonunda kazanan siyah-beyazlı ekibin tarihinde 10 kez bu başarıyı elde etti.

Avrupa'ya en kestirme yol kupa

Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesinin yolu da kupadan geçiyor.

Lig sıralamasında 5. durumda bulunan ve son hafta karşılaşacağı Kasımpaşa ile Avrupa vizesi almak için yarışan siyah-beyazlı ekip, kupayı kazanması halinde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

Beşiktaş kupayı kaybetmesi durumunda ise Kasımpaşa deplasmanında yenilmemeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerse RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılım durumu belli olacak.

Kara Kartallar, Kasımpaşa ile berabere kalması halinde UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarına katılacak.

Ghezzal belirsiz

Siyah-beyazlı takımda final öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu henüz netlik kazanamadı.

Sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında görev yapamayan tecrübeli oyuncunun Trabzonspor karşısında da görev yapması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Ghezzal'ın durumu sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmeden sonra netlik kazanacak.

Atakaş Hatayspor karşısında görev almayan bir başka isim olan Jackson Muleka ise kupa finalinde görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası karnesi

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

3 yıl sonra tekrar kupayı istiyor

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra tekrar bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunda ilk oynadığı 5. eleme turunda, 2021-2022 sezonunda yarı finalde, 2022-2023 sezonunda da çeyrek finalde elenmişti.

Doğan'ın ilk kupası olacak

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kupası olacak.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, siyah-beyazlı takım karşısında mutlu sona ulaşılması halinde 26 Mart 2023'de seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa sevincini yaşayacak.

Tribün dağılımı

Beşiktaş taraftarları, finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu ve kuzey tribünlerinde takip edecek. Trabzonsporlular ise batı ve güney tribünlerinde yer alacak.