Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası ne aman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin detaylar netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre final karşılaşması Antalya'da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Daha önce 24 Mayıs olarak duyurulan final tarihi ise 22 Mayıs'a çekildi. Müsabakanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.
Tarih öne çekildi
Daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan finalin tarihi 22 Mayıs Cuma gününe alındı. Böylece karşılaşma planlanandan iki gün önce oynanacak.
