Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası ne aman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Kupada sezonun en kritik mücadelesine ev sahipliği yapacak stat Antalya olarak belirlenirken, karşılaşma Corendon Airlines Park'ta oynanacak.

Tarih öne çekildi

Daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan finalin tarihi 22 Mayıs Cuma gününe alındı. Böylece karşılaşma planlanandan iki gün önce oynanacak.

Final mücadelesinin ise saat 20.45'te başlayacağı açıklandı.