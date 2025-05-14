Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Aslan, Trendyol Süper Lig'de pazar günü Kayserispor maçından da en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak ve sezonu çifte kupayla tamamlayacak.

6 yıl sonra yeniden kazandı

Galatasaray, bu maçla birlikte bu maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 24. kez final oynadı. Son olarak 15 Mayıs 2019 tarihindeki finalde Akhisarspor'u yenen sarı-kırmızılılar, 6 yıl sonra bu başarısını Gaziantep'te tekrarladı.

19. kez müzesine götürdü

Trabzonspor’u geçerek Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, toplamda 19. kez kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, kupayı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.

Cimbom, Türkiye Kupası'nı; 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kazandı.

Sarı-kırmızılılar dışında Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe de 7 defa kupaya uzanan taraf oldu.

Bakan Bak’tan Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, mesajında, "Gaziantep Stadyumu’nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor’u yenerek şampiyon olan Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor’u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum" dedi.