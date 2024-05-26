Zonguldak Kömürsporlu taraftarlardan 'şike' protestosu
TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un taraftarları, Ankaraspor - Nazilli Belediyespor müsabakasında yaşanan gelişmeleri bugün protesto etti. Söz konusu maç ise TFF tarafından 'şike' suçlamaları sonrası incelemeye alındı.
FF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor - Nazilli Belediyespor müsabakası 0-0 sona ererken maçta tek bir şut çekilmemesi tepkilere sebep oldu. Karşılaşma sonucunda Zonguldak Kömürspor alt lige düşerken Nazilli Belediyespor ligde kalmayı başardı.
Türkiye Futbol Federasyonu da şikayetler üzerine maçı incelemeye aldı. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun dosyayı etik kurulu sevk ettiği öğrenildi.
Zonguldak Kömürspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun net bir karar vermemesi üzerine bugün Madenci Anıtı’nda yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşe, Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir’in yanı sıra kulüp yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve taraftarlar katıldı. Yürüyüşte kırmızı-lacivertli taraftarlar, "Düşürmüyorlar, şike yapanı düşürmüyorlar, TFF uyuma sabrımızı taşırma" sloganları attı. Madenci Anıtı'nda başlayan yürüyüş, valilik önünde sona erdi.
Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir, "Yapılan toplantıyı, ulusal medyaya taşımalarını rica ediyoruz. Yürüyüşümüz inşallah amacına ulaşır. Ayağınıza yüreğinize sağlık" dedi.