Zorbay Küçük’ten bahis iddialarına suç duyurusu

TFF’nin bahis iddialarıyla PFDK’ya sevk ettiği hakem Zorbay Küçük, kimlik bilgilerinin kötüye kullanıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Küçük, burada yaptığı kısa açıklamada, hakemlik kariyeri boyunca hiçbir zaman bahis oynamadığını ve herhangi bir bahis sitesine üye olmadığını belirterek, “Hakemlik öncesinde ya da sonrasında bahis siteleriyle hiçbir ilgim olmadı. Hakkımdaki iddialar tamamen asılsızdır” ifadesini kullandı.

“Kimlik bilgileriyle hesap açılmış”

Küçük’ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu ise müvekkilinin adının karalanmaya çalışıldığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“Burada bulunmamızın amacı hem TFF’yi korumak hem de medyada oluşturulan yanlış algıyı ortadan kaldırmak. Müvekkilim adına açılmış iki farklı bahis hesabı tespit ettik. Bu hesaplar, kimlik bilgilerinin yabancı bir kişi tarafından ele geçirilmesiyle açılmış. Zorbay Küçük kesinlikle bahis oynamamıştır.”

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Küçük’ün ifade vermeye çağrılmadığını duyurdu:

“TFF Trendyol Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, bazı konularda avukatı aracılığıyla şikayetçi olmak üzere başvuru yapmıştır. Kamuoyunda yer alan, hakemlerin bahis sitelerine üyeliğine dair soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermesi söz konusu değildir.”