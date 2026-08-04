145 yılın ısınma rekoru kırıldı
İklim krizinde istatistiksel gürültü perdesi kalktı; küresel ısınma 2015 yılından bu yana son 145 yılın en yüksek artış hızına ulaştı. Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü (PIK) verilerine göre, El Niño ve doğal döngüler arındırıldığında gezegenin ısınma hızı 10 yılda 0,35°C’ye fırladı. Beş küresel veri setiyle doğrulanan bu devasa ivmelenme, yeşil dönüşümün ekonomik maliyetlerini ve risk primlerini baştan yazıyor.
Başak Nur GÖKÇAM
basaknur.gokcam@dunya.com
Küresel finans sisteminden sanayi üretimine, tarımsal rekolteden sigortacılık maliyetlerine kadar geniş bir yelpazede ekonomik dengeleri sarsan iklim krizi, 2015 sonrasında eşi benzeri görülmemiş bir hız kazanmış durumda. Yıllardır gezegenin sıcaklık trendlerindeki geçici dalgalanmaları ve dönemsel ısınma piklerini maskeleyen ‘doğal gürültü’, bilimsel yöntemlerle ayıklandığında acı tablo tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıkıyor. Küresel ölçekte 1880 yılından bu yana düzenli olarak tutulan aletsel sıcaklık kayıtları incelendiğinde, mevcut on yıllık dönemin sergilediği ısınma ivmesi, sanayi devriminden bu yana kaydedilen tüm zaman aralıklarını geride bıraktı.
Ekonomik üretim süreçlerinin ve karbon odaklı büyüme modellerinin yarattığı çevresel tahribat, atmosferik ısı birikiminde geometrik bir artışa işaret ediyor.
İstatistiksel kesinlik sağlandı
1970 ile 2015 yılları arasındaki 45 yıllık zaman diliminde gezegenin ısınma hızı on yılda ortalama 0,2°C’nin hemen altında bir seyir izlerken, 2013-2015 periyodundan itibaren bu ivme kırıldı. Son on yıllık dönemde küresel sıcaklık artış hızı dekad başına (her on yıllık dönemde) yaklaşık 0,35°C seviyesine yükseldi. Bu durum, küresel ısınma hızının neredeyse iki katına çıktığını ve dünya ekonomisinin öngörülen iklim senaryolarından çok daha hızlı bir çalkantı dönemine girdiğini kanıtlıyor.
Almanya merkezli Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü (PIK) bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan son analiz, küresel ısınmadaki bu ivmelenmenin tesadüfi olmadığını kesinleştirdi. Çalışma, Pasifik Okyanusu’ndan atmosfere devasa ısı salan El Niño olayları, güneş ışığını yansıtan parçacıklar yayarak atmosferi geçici olarak soğutan volkanik patlamalar ve güneş aktivitelerindeki periyodik salınımlar gibi ‘doğal gürültüleri’ matematiksel olarak filtreledi.
Risk sistematiği değişiyor
Elde edilen bulguları değerlendiren ABD’li İstatistik Uzmanı ve Araştırma Ortak Yazarı Grant Foster, “2015 civarından bu yana küresel ısınmada güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ivmelenme olduğunu artık gösterebiliyoruz. Gözlemsel verilerdeki bilinen doğal etkileri filtreleyerek ‘gürültüyü’ azaltıyoruz ve böylece altta yatan uzun vadeli ısınma sinyali daha net bir şekilde görünür hale geliyor” dedi.
İklim literatüründe uzun süredir tartışılan “Isınma durağanlaştı mı yoksa hızlandı mı?” sorusuna yanıt veren çalışma, dünyanın önde gelen 5 bağımsız sıcaklık veri setini (NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth ve ERA5) eş zamanlı inceledi. Tüm veri kümelerinde istatistiksel olarak yüzde 98’in üzerinde bir kesinlikle ısınmanın hızlandığı saptandı.
PIK Araştırmacısı ve Çalışmanın Baş Yazarı Prof. Dr. Stefan Rahmstorf ise araştırmanın metodolojik gücüne dikkat çekerek, “Düzeltilmiş veriler, 2015’ten bu yana küresel ısınmanın hızlandığını, incelenen tüm veri kümelerinde tutarlı ve seçilen analiz yönteminden bağımsız olarak, yüzde 98’in üzerinde istatistiksel kesinlikle gösteriyor” diye konuştu.
Isınma hızının dekad başına 0,35°C seviyesine ulaşması, küresel yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ajandasının artık bir temenni değil, zorunlu bir risk yönetimi unsuru olduğunu belgeledi. İklim krizindeki bu ivmelenme; tedarik zincirlerinde kopmalara, tarımsal rekolte kayıplarına, su stresine ve aşırı hava olaylarından kaynaklanan doğrudan fiziksel varlık kayıplarına yol açıyor. Şirketler için yeşil finansman mekanizmalarına erişim ve AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi regülasyonlara uyum, finansal hayatta kalma kriterine dönüştü.
Yeşil ekonomi ve finansal risk dengeleri
Isınma hızının on yılda 0,2°C’den 0,35°C’ye fırlaması, küresel finans piyasalarında ‘fiziksel risk’ ile ‘geçiş riski’ tanımlarını baştan yazdı. Sigortalanabilirlik krizi: İklimsel felaketlerin ivmelenmesi, reel sektör varlıklarının sigortalanma maliyetlerini katlayarak artırıyor. Tedarik zinciri kırılganlığı: Kuraklık ve limanlardaki su seviyesi değişimleri küresel lojistik maliyetlerini doğrudan yükseltiyor. Karbon fiyatlama baskısı: Hızlanan ısınma sinyali, düzenleyici kurumların karbon vergilerini ve emisyon kotalarını daha sert sıkılaştırmasına yol açacak.
Gürültü ayıklama metodolojisi
İklim verilerindeki ‘gürültü’, uzun vadeli eğilimi geçici olarak gizleyen veya abartan kısa süreli doğal sıcaklık değişimlerini ifade eder. PIK araştırmacıları bu gürültüyü arındırmak için 5 ana küresel veri setini entegre etti:
NASA GISTEMP: Yüzey sıcaklık anomalilerini uydular ve istasyonlarla izler.
NOAA GlobalTemp: Okyanus ve kara yüzey verilerinin küresel kapsayıcı seti.
HadCRUT: İngiltere Meteoroloji Ofisi ve East Anglia Üniversitesi ortak veri tabanı.
Berkeley Earth: 20 milyardan fazla sıcaklık gözlemini analiz eden bağımsız kara-okyanus seti.
ERA5: Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) iklim yeniden analiz modeli.
Yapılan analizde, uygulanan istatistiksel yöntemden bağımsız olarak tüm veri kümeleri ısınma ivmesini yüzde 98’in üzerinde kesinlikle doğruladı.