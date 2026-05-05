148 tesisle, 40 milyon metreküp su depolandı
İklim krizi kapımızdayken, Türkiye su güvenliğini yeraltına taşıyor. 37 ilde tamamlanan 148 tesisle 40 milyon metreküp su depolanırken, bu yenilikçi model sadece depolama değil, 'hibrit arıtma' çözümleriyle tarım ve sanayiye can suyu oluyor. 42 bin dekar arazinin sulamaya açılmasını sağlayan bu devrim niteliğindeki projeler, sürdürülebilir su yönetiminde yeni bir dönem başlatacak.
Küresel ısınmanın yarattığı düzensiz yağış rejimi ve artan buharlaşma oranları, tatlı su kaynaklarımızı her geçen gün daha kıymetli hale getiriyor. Bugün dünya genelinde tarımsal üretimin yüzde 70’i su kaynaklarına doğrudan bağımlıyken, açık rezervuarlardaki suyun buharlaşma yoluyla kaybı, verimlilik önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Türkiye, bu küresel tehdide karşı stratejik bir hamle yaparak yeraltı suyu suni besleme tesislerini devreye alıyor. Geleneksel barajların aksine, suyu toprağın altında muhafaza eden bu sistemler, hem buharlaşma kaybını sıfıra indiriyor hem de suyun doğal filtreleme süreçlerinden geçerek korunmasını sağlıyor.
Türkiye’nin 37 farklı ilinde toplam 148 tesis projesi hayata geçirilmiş durumda. Bu tesisler aracılığıyla şu ana kadar yaklaşık 40 milyon metreküp yeraltı suyu beslenerek rezerve dâhil edildi. Ekonomik boyuta bakıldığında, bu yatırımların karşılığında 42 bin dekar tarım arazisi modern sulama olanaklarına kavuşurken, 21 milyon 500 bin metreküp içme suyu da güvenli bir şekilde vatandaşların kullanımına sunuldu. Yatırımların coğrafi dağılımında ise Ege ve İç Anadolu bölgeleri başı çekiyor. Aydın 18 tesisle liderliği üstlenirken, onu 16 tesisle Manisa ve 12 tesisle Nevşehir takip ediyor.
Sadece depolama değil, doğal arıtma
Karabük Üniversitesi bünyesinde yürütülen son akademik çalışmalar, yeraltı barajlarını ‘hibrit arıtma tesisleri’ne dönüştürüyor. Geleneksel yöntemlerin ötesine geçen bu modelde, kirleticileri tutma özelliği yüksek olan diyatomit ve aktif karbon gibi doğal malzemeler kullanılıyor. Su sümbülü gibi bitkilerin entegre edildiği sistemle, endüstriyel atık suların ön arıtmadan geçirilerek tarımda yeniden kullanımı mümkün hale geliyor. Bu, döngüsel ekonomi için dev bir adım anlamı taşıyor.
Yeraltı barajlarının inşa süreci sadece mevcutlarla sınırlı değil, 36 ilde yürütülen çeşitli ölçekteki projelerin yanı sıra 31 tesisin inşaatı aktif olarak devam ediyor. 63 farklı proje için ise jeolojik ve jeoteknik incelemeler titizlikle yürütülüyor. Bu teknik hazırlıklar, özellikle yarı kurak iklim kuşağındaki Türkiye için stratejik bir savunma kalkanı oluşturuyor. Uzmanlar, yeraltı barajlarının sadece su kıtlığıyla değil, aynı zamanda kirlilik ve taşkın riskleriyle mücadelede de kritik bir rol oynadığını vurguluyor.
Yerel kalkınmanın gizli kahramanları
Büyük ölçekli barajların aksine, yeraltı suyu besleme tesisleri küçük ölçekli sulama ve kırsal yerleşimlerin su ihtiyacını karşılamak üzere optimize ediliyor. Kamulaştırma maliyetlerinin düşük olması ve ekosisteme zarar vermeyen yapısı sayesinde bu projeler, kırsal göçün önlenmesinde ve yerel tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında ekonomik bir kaldıraç görevi görüyor. 42 bin dekar arazinin sulamaya açılması, doğrudan binlerce çiftçi ailesinin gelir kalemlerini stabilize ediyor. Gelecek vizyonunda, yeraltı barajlarının sanayi bölgeleriyle entegre edilmesi planlanıyor. Endüstriyel tesislerden çıkan ve nispeten az kirli olan suların, yeraltı depolama modellerinde çakıl, kum ve diyatomit gibi katmanlardan geçirilerek arıtılması, suyun bir kez daha ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Literatürde ‘su verimliliği’ olarak tanımlanan bu süreç, Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedefleriyle tam uyum gösteriyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik geliştirilen bu yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler, Türkiye’nin su stresinden çıkan bir ülke olma yolundaki kararlılığını simgeliyor.