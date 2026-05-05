148 tesisle, 40 milyon metreküp su depolandı

Küresel ısınmanın yarattığı düzen­siz yağış rejimi ve artan buharlaş­ma oranları, tatlı su kaynaklarımızı her geçen gün daha kıymetli hale getiriyor. Bugün dünya genelinde tarımsal üretimin yüzde 70’i su kaynaklarına doğrudan bağım­lıyken, açık rezervuarlardaki suyun buhar­laşma yoluyla kaybı, verimlilik önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Türki­ye, bu küresel tehdide karşı stratejik bir ham­le yaparak yeraltı suyu suni besleme tesisle­rini devreye alıyor. Geleneksel barajların ak­sine, suyu toprağın altında muhafaza eden bu sistemler, hem buharlaşma kaybını sıfıra in­diriyor hem de suyun doğal filtreleme süreç­lerinden geçerek korunmasını sağlıyor.

Türkiye’nin 37 farklı ilinde toplam 148 te­sis projesi hayata geçirilmiş durumda. Bu te­sisler aracılığıyla şu ana kadar yaklaşık 40 milyon metreküp yeraltı suyu beslenerek re­zerve dâhil edildi. Ekonomik boyuta bakıldı­ğında, bu yatırımların karşılığında 42 bin de­kar tarım arazisi modern sulama olanakları­na kavuşurken, 21 milyon 500 bin metreküp içme suyu da güvenli bir şekilde vatandaşla­rın kullanımına sunuldu. Yatırımların coğra­fi dağılımında ise Ege ve İç Anadolu bölgele­ri başı çekiyor. Aydın 18 tesisle liderliği üst­lenirken, onu 16 tesisle Manisa ve 12 tesisle Nevşehir takip ediyor.

Sadece depolama değil, doğal arıtma

Karabük Üniversitesi bünyesinde yürütü­len son akademik çalışmalar, yeraltı baraj­larını ‘hibrit arıtma tesisleri’ne dönüştürü­yor. Geleneksel yöntemlerin ötesine geçen bu modelde, kirleticileri tutma özelliği yük­sek olan diyatomit ve aktif karbon gibi doğal malzemeler kullanılıyor. Su sümbülü gibi bit­kilerin entegre edildiği sistemle, endüstriyel atık suların ön arıtmadan geçirilerek tarım­da yeniden kullanımı mümkün hale geliyor. Bu, döngüsel ekonomi için dev bir adım an­lamı taşıyor.

Yeraltı barajlarının inşa süreci sadece mevcutlarla sınırlı değil, 36 ilde yürütülen çeşitli ölçekteki projelerin yanı sıra 31 tesi­sin inşaatı aktif olarak devam ediyor. 63 fark­lı proje için ise jeolojik ve jeoteknik incele­meler titizlikle yürütülüyor. Bu teknik hazır­lıklar, özellikle yarı kurak iklim kuşağındaki Türkiye için stratejik bir savunma kalkanı oluşturuyor. Uzmanlar, yeraltı barajlarının sadece su kıtlığıyla değil, aynı zamanda kirli­lik ve taşkın riskleriyle mücadelede de kritik bir rol oynadığını vurguluyor.

Yerel kalkınmanın gizli kahramanları

Büyük ölçekli barajların aksine, yeraltı su­yu besleme tesisleri küçük ölçekli sulama ve kırsal yerleşimlerin su ihtiyacını karşılamak üzere optimize ediliyor. Kamulaştırma ma­liyetlerinin düşük olması ve ekosisteme za­rar vermeyen yapısı sayesinde bu projeler, kırsal göçün önlenmesinde ve yerel tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında ekono­mik bir kaldıraç görevi görüyor. 42 bin dekar arazinin sulamaya açılması, doğrudan bin­lerce çiftçi ailesinin gelir kalemlerini stabili­ze ediyor. Gelecek vizyonunda, yeraltı baraj­larının sanayi bölgeleriyle entegre edilmesi planlanıyor. Endüstriyel tesislerden çıkan ve nispeten az kirli olan suların, yeraltı depo­lama modellerinde çakıl, kum ve diyatomit gibi katmanlardan geçirilerek arıtılması, su­yun bir kez daha ekonomiye kazandırılması­nı sağlıyor. Literatürde ‘su verimliliği’ olarak tanımlanan bu süreç, Türkiye’nin yeşil dönü­şüm hedefleriyle tam uyum gösteriyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik geliştirilen bu yenilikçi ve sürdürülebilir çö­zümler, Türkiye’nin su stresinden çıkan bir ülke olma yolundaki kararlılığını simgeliyor.