161 çocuğun yolunu aydınlatan merkez güçleniyor
Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat depremlerinde uzuv kaybı yaşayan çocukların rehabilitasyonuna destek veren Çocuk İyilik Merkezi için Adana’da 2 bin metrekarelik kalıcı hizmet binası ve 24 odalı konuk evi inşa ediyor. Bugüne kadar 161 çocuğun faydalandığı merkez, Türkiye’nin kapsamlı çocuk rehabilitasyon üssü olma yolunda ilerliyor.
Başak Nur GÖKÇAM/ADANA
basaknur.gokcam@dunya.com
Afet sonrası iyileşme süreci yalnızca acil yardım ve geçici çözümlerle değil, uzun vadeli, kalıcı ve toplumun geleceğini güçlendiren yatırımlarla anlam kazanıyor. Bu kapsamda 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yıl dönümüne aylar kala harekete geçen Mercedes-Benz Türk, bölgede kalıcı bir yatırım hayata geçirmek için kollarını sıvadı ve Adana’daki Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) için kapsamlı rehabilitasyon binası yapacağını duyurdu. Bu bina ile bir yandan depremde uzuvlarını kaybeden çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal rehabilitasyonunu mümkün kılınırken, diğer yandan bölgeye kalıcı altyapı kazandırılarak geleceğe yönelik dayanıklı bir iyileşme modeli oluşturulacak.
İnşa edilecek 2 bin 500 metrekarelik hizmet binası ve 24 odalı konuk evi, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı değil; yarının çocukları için de kesintisiz, erişilebilir ve nitelikli bir destek sistemi kurmayı hedefliyor. Böylece proje, afet bölgelerinde sürdürülebilir sosyal etki yaratmanın en güçlü örneklerinden biri hâline gelecek. Ekim 2025 itibarıyla 161 çocuk merkezdeki programlardan yararlanırken, 138 çocuk protez veya ortez desteği aldı, 103 çocuk psikoterapi hizmeti gördü, 129 çocuğa da eğitim bursu sağlandığı belirtildi.
12 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla ‘Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’ adı altında kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşan ÇOİM, bu yeni statü ile merkezin Türkiye çapında referans bir rehabilitasyon merkezi hâline gelmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Mercedes-Benz Türk’ün Çukurova Üniversitesi ile imzaladığı iyi niyet mektubu kapsamında kalıcı bir rehabilitasyon merkezi projesinin tamamlanmasıyla ÇOİM’in ‘Türkiye’nin ilk Çocuk Rehabilitasyon Mükemmeliyet Merkezi’ unvanına kavuşması hedefleniyor.
Asıl öncelik kalıcı iyileşme süreci başlatmak
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Depremin ilk gününden itibaren tüm ekibimiz, bayilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte bölgeye destek olmak için seferber olduk. Ancak bizim için asıl öncelik, sadece yaraları sarmak değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme süreci başlatmaktı. Çocuk İyilik Merkezi, bu anlayışın en güzel örneklerinden biri. Burada çocuklarımız sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve sosyal anlamda da yeniden hayata tutunuyor. Her birinin hikayesi, umudun ve dayanışmanın gücünü bize bir kez daha hatırlatıyor. Şimdi bu merkeze kazandıracağımız yeni hizmet binası ve 24 odalı konuk eviyle, çocuklarımızın tedavi süreçlerinde hem fiziksel hem psikolojik anlamda çok daha güçlü bir destek oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuk İyilik Merkezi ve konuk evi, sadece bir yapı değil; çocuklarımızın ve ailelerinin iyileşecekleri, huzurla konaklayabilecekleri, moral bulabilecekleri bir yaşam alanı olacak” dedi.
“El birliğiyle daha fazla katkı sağlanması çok değerli”
“Buradaki en önemli mesele; bu iyileşme yolculuğunun sadece tek bir kurumun değil, hepimizin ortak sorumluluğu olduğudur” diyerek sözlerine devam eden Süer Sülün, “Biz Mercedes-Benz Türk olarak üzerimize düşeni yaparken, tüm şirketlerin de el birliğiyle bölgeye daha fazla katkı sağlamasının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu çağrıyı samimiyetle yineliyor; dayanışmanın, iş birliğinin ve ortak aklın yaraları daha hızlı saracağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.
38 gruba kapsamlı destek sağlandı
Merkezde yürütülen ‘Birlikte İyileşiyoruz’ Çocuk ve Aile Destek Programı ise fiziksel tedavinin ötesine geçerek çocuklara ve ailelerine psikososyal dayanışma, eğitim, sağlık taramaları ve günlük rehabilitasyon seansları sunuyor. Ağustos 2025 programında 21 çocuk, 13 refakatçi ve 4 kardeşten oluşan 38 kişilik grup ağırlanarak kapsamlı destek sağlandı.
Farklı illerden gelen aile ve çocuklara ulaşım desteği
Mercedes-Benz Türk, merkeze yalnızca maddi değil, operasyonel katkılar da sağladı. 2024’te bağışlanan iki adet Mercedes-Benz Sprinter minibüs, farklı illerden gelen çocukların ve ailelerinin ulaşımlarını üstleniyor. Araçların kasko ve sigorta giderleri Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler tarafından karşılanırken, bakım desteği ise Mengerler Adana tarafından yürütülüyor.