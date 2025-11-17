161 çocuğun yolunu aydınlatan merkez güçleniyor

Başak Nur GÖKÇAM/ADANA

basaknur.gokcam@dunya.com

Afet sonrası iyileşme süreci yalnızca acil yardım ve geçici çö­zümlerle değil, uzun vadeli, kalıcı ve toplumun geleceğini güçlendiren yatırımlarla an­lam kazanıyor. Bu kapsamda 6 Şubat depremlerinin 3’ün­cü yıl dönümüne aylar kala ha­rekete geçen Mercedes-Benz Türk, bölgede kalıcı bir yatı­rım hayata geçirmek için kol­larını sıvadı ve Adana’daki Ço­cuk İyilik Merkezi (ÇOİM) için kapsamlı rehabilitasyon bina­sı yapacağını duyurdu. Bu bina ile bir yandan depremde uzuv­larını kaybeden çocukların fi­ziksel, psikolojik ve sosyal re­habilitasyonunu mümkün kı­lınırken, diğer yandan bölgeye kalıcı altyapı kazandırılarak geleceğe yönelik dayanıklı bir iyileşme modeli oluşturulacak.

İnşa edilecek 2 bin 500 met­rekarelik hizmet binası ve 24 odalı konuk evi, yalnızca bu­günün ihtiyaçlarını karşıla­mayı değil; yarının çocukları için de kesintisiz, erişilebilir ve nitelikli bir destek siste­mi kurmayı hedefliyor. Böy­lece proje, afet bölgelerin­de sürdürülebilir sosyal etki yaratmanın en güçlü örnek­lerinden biri hâline gelecek. Ekim 2025 itibarıyla 161 ço­cuk merkezdeki programlar­dan yararlanırken, 138 çocuk protez veya ortez desteği aldı, 103 çocuk psikoterapi hizme­ti gördü, 129 çocuğa da eğitim bursu sağlandığı belirtildi.

12 Ekim 2025 tarihli Res­mi Gazete kararıyla ‘Çukuro­va Üniversitesi Çocuk İyilik Araştırma ve Uygulama Mer­kezi’ adı altında kalıcı ve sür­dürülebilir bir yapıya kavu­şan ÇOİM, bu yeni statü ile merkezin Türkiye çapında referans bir rehabilitasyon merkezi hâline gelmesi için önemli bir adım olarak değer­lendiriliyor. Mercedes-Benz Türk’ün Çukurova Üniver­sitesi ile imzaladığı iyi niyet mektubu kapsamında kalı­cı bir rehabilitasyon merkezi projesinin tamamlanmasıyla ÇOİM’in ‘Türkiye’nin ilk Ço­cuk Rehabilitasyon Mükem­meliyet Merkezi’ unvanına kavuşması hedefleniyor.

Asıl öncelik kalıcı iyileşme süreci başlatmak

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sü­lün, “Depremin ilk gününden itibaren tüm ekibimiz, bayileri­miz ve çalışanlarımızla birlikte bölgeye destek olmak için se­ferber olduk. Ancak bizim için asıl öncelik, sadece yaraları sarmak değil, kalıcı ve sürdürü­lebilir bir iyileşme süreci baş­latmaktı. Çocuk İyilik Merkezi, bu anlayışın en güzel örnekle­rinden biri. Burada çocukları­mız sadece fiziksel olarak de­ğil, duygusal ve sosyal anlamda da yeniden hayata tutunuyor. Her birinin hikayesi, umudun ve dayanışmanın gücünü bize bir kez daha hatırlatıyor. Şimdi bu merkeze kazandıracağımız yeni hizmet binası ve 24 oda­lı konuk eviyle, çocuklarımızın tedavi süreçlerinde hem fizik­sel hem psikolojik anlamda çok daha güçlü bir destek oluştur­mayı hedefliyoruz. Çocuk İyi­lik Merkezi ve konuk evi, sade­ce bir yapı değil; çocuklarımı­zın ve ailelerinin iyileşecekleri, huzurla konaklayabilecekleri, moral bulabilecekleri bir ya­şam alanı olacak” dedi.

“El birliğiyle daha fazla katkı sağlanması çok değerli”

“Buradaki en önemli mesele; bu iyileşme yolculuğunun sade­ce tek bir kurumun değil, hepi­mizin ortak sorumluluğu oldu­ğudur” diyerek sözlerine devam eden Süer Sülün, “Biz Merce­des-Benz Türk olarak üzerimi­ze düşeni yaparken, tüm şirket­lerin de el birliğiyle bölgeye da­ha fazla katkı sağlamasının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu çağrıyı samimiyetle yineli­yor; dayanışmanın, iş birliğinin ve ortak aklın yaraları daha hız­lı saracağına yürekten inanıyo­ruz” diye konuştu.

38 gruba kapsamlı destek sağlandı

Merkezde yürütülen ‘Birlikte İyileşiyoruz’ Çocuk ve Aile Destek Programı ise fiziksel tedavinin ötesine geçerek çocuklara ve ailelerine psikososyal dayanışma, eğitim, sağlık taramaları ve günlük rehabilitasyon seansları sunuyor. Ağustos 2025 programında 21 çocuk, 13 refakatçi ve 4 kardeşten oluşan 38 kişilik grup ağırlanarak kapsamlı destek sağlandı.

Farklı illerden gelen aile ve çocuklara ulaşım desteği

Mercedes-Benz Türk, merkeze yalnızca maddi değil, operasyonel katkılar da sağladı. 2024’te bağışlanan iki adet Mercedes-Benz Sprinter minibüs, farklı illerden gelen çocukların ve ailelerinin ulaşımlarını üstleniyor. Araçların kasko ve sigorta giderleri Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler tarafından karşılanırken, bakım desteği ise Mengerler Adana tarafından yürütülüyor.