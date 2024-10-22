190 ülke temsilcisi ve 15 binden fazla davetli 'çevresel adaleti' konuşacak

BM tarafından iki yılda bir düzenlenen COP16, devletler, bölgesel hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'ın da katılması beklenen konferansta bu sene biyoçeşitlilik ve çevresel adalet konuşulacak.

Dünyada en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip 2. ülke: Kolombiya

Kolombiya, Brezilya'dan sonra dünyanın en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ikinci ülkesi olarak öne çıkıyor ve COP16 Zirvesi'nin bu ülkede düzenlenmesi bu açıdan önem taşıyor. Dünyadaki türlerin yüzde 10'una ev sahipliği yapan Kolombiya da son yıllarda küresel ısınmadan olumsuz etkilendi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 14 Eylül'de Amazon ormanlarına yakın bir bölgede yaptığı konuşmada COP16 Konferansı'nın önemini vurgulayarak, "Bilim, Amazon yağmur ormanları yanarsa geri dönüşü olmayan bir yola gireceğimizi söylüyor. İklim değişikliği o kadar güçlü ki doğasıyla ve insanıyla her şeyi yok eder" ifadelerini kullanmıştı.

Son yılların en büyük sorunu kuraklık

Son yılların en büyük kuraklık sorunuyla mücadele eden Kolombiya, COP16'da Amazon ormanlarının daha etkin korunması için eylem planı sunacak. Kolombiya'da yayın yapan "Doğa İçin Barış" dergisine göre COP16'nın 3 ana hedefi bulunuyor: Biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve bu kaynaklardan elde edilen faydaların adil şekilde paylaşılması.

21. yüzyılda 581 hayvan ve bitki türü yok oldu

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), COP16'da ele alınması gereken başlıca konuların arasında iklim krizi, istilacı türler, doğal kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve kentleşmeye dikkati çekiyor. IUCN'ye göre, 21. yüzyılda dünya genelinde 581 hayvan ve bitki türü yok oldu.

Ulusal Çevre Fonu Başkanı Manuel Rodriguez Becerra, COP16'ya ilişkin yaptığı açıklamada, Latin Amerika'nın iklim krizinden ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Bölgemiz, biyolojik çeşitliliğin en fazla kaybolduğu yerlerden biri. Zaten biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu yerler, en çok etkilenen bölgelerdir" diye konuştu.

Orduya tam yetki verildi

Konferansın yapıldığı Cali'nin kırsal bölgelerinde silahlı grupların neden olduğu şiddet olayları, COP16'nın güvenliği konusunda tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanı Petro, güvenliği sağlamak için silahlı örgütlere karşı son yılların en büyük operasyonunun yapılması talimatını vererek orduya "tam yetki" tanıdı.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin COP16'ya katılacak heyetlere "kente gelmemeleri" yönünde tehditte bulunmalarına rağmen şehirdeki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Başta Cumhurbaşkanı Petro olmak üzere yetkililer, konferans süresince güvenliğin bir sorun olmayacağını kaydederek, 10 bin polisin ve 2 bin askeri personelin görev yapacağını duyurdu.

8 yılda 248 çevre savunucusu katledildi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kolombiya Temsilcisi Juliette De Rivero, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada COP16'nın önemine değindi. Konferansın Kolombiya'ya büyük fırsatlar sunacağını dile getiren De Rivero, "2016'dan bu yana 248 çevre savunucusu öldürüldü ve bundan büyük endişe duyuyoruz. Silahlı gruplar, bölgelerini, ekosistemlerini ve biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan bu kişileri hedef alıyor. Bu zirve, çevre savunucularının korunması açısından da önemli bir fırsat sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.