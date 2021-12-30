Didem ERYAR ÜNLÜ

Christian Aid tarafından yayınlanan “2021’in Maliyeti: İklim değişikliğinden kaynaklanan çöküş yılı” başlıklı yeni analiz, iklim değişikliğiyle ilişkili ve her biri 1,5 milyar doları aşkın hasara neden olan 10 aşırı hava olayını ele alıyor.

Ağustos ayında ABD'de 95 kişinin hayatını kaybettiği Ida Kasırgası, 65 milyar dolarlık maliyet yaratırken, Temmuz ayında Avrupa'da 240 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 43 milyar dolarlık hasar oluştu. Çin'deki Henan eyaletindeki sel felaketi ise 320 kişinin yaşamını yitirmesine, bir milyonu aşkın kişinin göç etmesine ve 17,5 milyar dolarlık yıkıma yol açtı.

İklim adaletsizliği

2021 yılında gerçekleşen en yıkıcı aşırı hava olaylarının birçoğunun, iklim değişikliğine katkısı oldukça sınırlı olan yoksul ülkelerde yaşandığı görülüyor. Gerçekleşen felaketler, yarattığı finansal maliyetin yanı sıra, gıda güvenliğinde yarattığı riskler, kuraklık, kitlesel göçler ve can kayıplarına neden oluyor. Birçok insanın halihazırda ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda kaldığı Güney Sudan’da 850 bini aşkın insanın evlerini terk etmeye zorlandığı sel felaketleri yaşanırken, Doğu Afrika’nın kuraklıkla kavrulması, iklim adaletsizliğini gözler önüne seriyor.

Mayıs ayında Hindistan ve Bangladeş'i vuran ve yalnızca birkaç gün içerisinde üç milyar doları aşkın kayıp yaratan Yaas Siklonu örneğinde olduğu gibi, 2021'de bazı felaketler son derece kısa sürelerde büyük kayıplara yol açtı.

Latin Amerika'daki Parana nehri kuraklığındaki gibi Brezilya, Arjantin ve Paraguay ekonomileri için hayati önem nehrin son 77 yılın en düşük seviyesine düşmesi, geçim kaynakları bu nehre bağlı olan insanları aylarca etkiledi.

Büyük göçler yaşandı

En yüksek maliyetli on aşırı hava olayından dördünün gerçekleştiği Asya'da, sel ve tayfunların toplam maliyeti 24 milyar doları buldu. Ancak aşırı hava koşullarının etkisi tüm dünyada hissedildi. Mart ayında Avustralya, 18 bin kişinin yer değiştirmesine ve 2,1 milyar dolarlık hasara yol açan sel felaketlerine maruz kaldı.

Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde gerçekleşen sel felaketinde ise 7,5 milyar dolarlık hasar yaşandı ve 15 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Acil hareket şart

İklim değişikliğinin yarattığı tahribatın, emisyon azaltımı konusunda bir önlem alınmaması durumunda devam edecek olması endişe yaratıyor. Araştırmalar, 2021'de dünya genelinde gerçekleşen doğal felaketlerin sigorta kapsamındaki 100 milyar doları aşkın kayıp eşiğini altıncı kez aştığına dikkat çekiyor.

Raporda ayrıca, 1970'lerden bu yana Çad Havzası'ndaki kuraklık sonucunda, Çad Gölü'nün yüzde 90 küçülmesi ve dünyanın en yoksul milyonlarca insanının yaşadığı bu bölgedeki yaşam ve geçim kaynaklarını tehdit eden krizlere de yer veriliyor.

Aşırı olaylar, somut iklim eylemine duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. Paris Anlaşması’nda belirlenen ve küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,5 derece ile sınırlandırma hedefine karşın, Glasgow'da gerçekleştirilen 26. Tarafl ar Toplantısı’nın sonuçları bu hedefe ulaşmak için yeterli görünmüyor. Bu nedenle acilen harekete geçilmesi gerekiyor.

2022 yılının iklim değişikliğinin etkilerine karşı en kırılgan ülkelere finansal destek sağlama yolunda adım atılması, özellikle de en yoksul ülkelerin iklim değişikliği sonucu oluşan kalıcı kayıp ve hasarlarını karşılamak üzere bir fon oluşturulması gerekiyor.

Önlemler insanların güvenli yaşaması için yeterli değil

Christian Aid'in iklim politikaları lideri ve raporun yazarı Dr. Kat Kramer, “İklim değişikliğinin bu yılki maliyeti, dudak uçuklatan mali kayıpların yanı sıra dünyanın dört bir yanında birçok insanın hayatını kaybetmesi ve göç etmek zorunda kalması açısından da oldukça yüksek oldu. Dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarında yaşanan fırtına ve sel gibi aşırı hava olaylarının yanı sıra, en yoksul ülkelerin birçoğunda yaşanan kuraklık ve sıcak hava dalgaları, iklim krizinin 2021 yılı maliyetinin yüksek olmasıyla sonuçlandı. 26. Tarafl ar Toplantısı’nda kaydedilen ilerleme olumlu olarak değerlendirilse de dünya genelinde insanların güvenli ve refah içerisinde yaşaması için yeterli değil” diyor.