24 yılda 132 bilim kadınına destek

Başak Nur GÖKÇAM

basaknur.gokcam@dunya.com

Sürdürülebilir bir gele­ceğin yolu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağ­landığı, bilimsel çalışmaların desteklendiği ve insan sağlığı­nı odağına alan kapsayıcı bir kalkınma modelinden geçiyor. Çalışmalarını bilim ve eşitlik odağına alan L’Oréal Türkiye de, bilim kadınlarına verdiği destek projelerini büyütme­ye devam ediyor. Bu kapsamda UNESCO iş birliğiyle yürütü­len ‘Bilim Kadınları İçin’ prog­ramının 24’üncü yılında dört bilim kadınının araştırmasına destek verilerek, Türkiye’de bugüne kadar desteklenen bi­lim kadını sayısının 132’ye çık­tığı duyuruldu. Bu yıl destekle­nen bilim kadınlarından Doç. Dr. Belgin Sever ALS için yeni ilaç adayları, Doç. Dr. Çiğdem Toparlı yenilenebilir enerjinin depolanmasına yönelik daha uzun ömürlü çinko-hava pille­ri, Doç. Dr. Tuğçe Nihal Gevrek Civan taşınabilir kâğıt tabanlı analiz sistemleri, Prof. Dr. Ze­liha Uğur Aydın ise dişin canlı dokusunun iyileşme kapasite­si üzerine çalışıyor.

Bilim Kadınları İçin Prog­ramı, kadın bilim insanlarının araştırmalarını sürdürmeleri­ne ve çalışmalarını daha geniş kitlelerle buluşturmalarına destek oluyor. Türkiye’de bu­güne kadar programdan des­tek alan bilim kadınlarının 100’den fazlası, akademik ça­lışmalarını bugün profesör ve­ya doçent olarak sürdürüyor. L’Oréal Türkiye ise programın uygulandığı ülkeler arasında en fazla katkı sunan ilk beş ül­ke arasında yer alıyor.

L’Oréal Vakfı ile UNESCO iş birliğinde 28 yıl önce küre­sel ölçekte başlatılan prog­ram, bugüne kadar dünya ge­nelinde 5 binden fazla kadın bilim insanını destekledi. Uluslararası Mükemmellik Ödülü’ne layık görülen 142 bi­lim insanından 7’si daha son­ra Nobel Ödülü kazandı.

Kadın sağlığı araştırmaları farklı disiplinlerle buluşuyor

Ayrıca şirket, 40’ıncı yılın­da EndoTürkiye iş birliğiyle Kadın Sağlığı Araştırmala­rı Ağı’nın hayata geçirilmesi­ne katkı sağladı. Kamuya açık platform, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile endo­metriozis araştırmacılarının yanı sıra beslenme, fizyotera­pi, psikoloji, psikiyatri, radyo­loji, moleküler biyoloji, gene­tik ve biyomedikal mühendis­liği alanlarından uzmanları ve araştırmacıları bir araya ge­tirmeyi hedefliyor. Kadın sağ­lığı konusunda güvenilir bilgi arayan herkes bilimsel çalış­malara ve uzman görüşlerine de buradan ulaşabilecek.

“Bilim, var oluşumuzun temelidir”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan L’Oréal Türkiye Ül­ke Genel Müdürü Vanya Pa­nayotova, “L’Oréal, 117 yıl ön­ce bir bilim insanının geliştir­diği yenilikle doğdu. Bugün araştırma ve geliştirmeye her yıl yaklaşık 1 milyar euro yatı­rım yapıyor, dünya genelinde­ki araştırma merkezlerimiz­de 4 binden fazla bilim insa­nıyla çalışıyoruz. Bilim, var oluşumuzun temelidir. An­cak dünyada her üç araştır­macıdan yalnızca biri kadın. Bilimin bütün potansiyeline ulaşması için kadınların bu yolculuğa eşit biçimde katıl­ması gerekiyor. Türkiye’de 24 yıldır sürdürdüğümüz Bilim Kadınları İçin Programı’yla bugüne kadar 132 bilim kadı­nına destek verdik. Çalışma­larının görünür olması, bili­me ilgi duyan genç kızlara da bu yolculuğun mümkün oldu­ğunu gösteriyor” dedi.

“Kadın sağlığında bilgi paylaşımını güçlendireceğiz”

L’Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktö­rü ve Ülke Sürdürülebilirlik Li­deri İrem Karaoda Tanrıkulu da, “Bilim Kadınları İçin Prog­ramı’nı 24 yıldır sürdürürken desteğimizi her yıl nasıl daha ileri taşıyabileceğimize, bilim kadınları için nasıl yeni imkân­lar yaratabileceğimize odak­landık. Türkiye’deki 40’ıncı yılımızda da bu yaklaşımı ye­ni bir iş birliğiyle ileri taşıyo­ruz. EndoTürkiye iş birliğiyle desteklediğimiz Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağı’nın yeterin­ce araştırılmayan kadın sağlığı sorunlarını ve karşılanmamış ihtiyaçları görünür kılmayı, farklı disiplinlerin birlikte ça­lışmasını ve bilimsel bilginin daha hızlı paylaşılmasını he­defliyoruz. Uzun vadede daha erken tanıya, daha etkili yak­laşımlara ve kadınların yaşam kalitesini iyileştirecek çözüm­lere katkı sunmak istiyoruz. Bu yıl desteklediğimiz dört bilim kadını başta olmak üzere tüm bursiyerlerimizi ve kadın sağ­lığına farklı alanlardan katkı sunan araştırmacıları bu ortak çabanın bir parçası olmaya da­vet ediyorum” dedi.

Hibelerin sadece yüzde 8,8’i kadın sağlığı araştırmalarına ayrıldı

Kadın sağlığı araştırmalarına ayrılan sınırlı kaynak, bu alandaki ihtiyacın boyutunu gösteriyor. ABD Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademilerinin analizine göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin 2013–2023 dönemindeki araştırma hibelerinin yalnızca yüzde 8,8’i kadın sağlığı araştırmalarına ayrıldı. Enstitülerinin toplam bütçesi artarken kadın sağlığı araştırmalarının araştırma hibeleri içindeki payı daha da geriledi.