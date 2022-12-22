3M sonsuza kadar kimyasal üretime son verecek

Kasım ayında 3M ve DuPont de Nemours Inc (DD.N), Kaliforniya başsavcısı tarafından temizlik masraflarını karşılamak için dava edilen şirketler arasında yer almıştı. Kimyasalların üretiminin durdurulması çağrısında bulunan ve 2022 yılının başlarında 8 trilyon dolarlık varlığı yöneten hissedarlar ise 54 şirkete yazarak kullanımların aşamalı bir şekilde durdurulması için çağrıda bulunmuştu.

Daha sürdürülebilir kimya endüstrisi için dönüm noktası

Yaşanan gelişmeler sonrasında 3M’in son teslim tarihine ilişkin açıklamada bulunan abrdn's Interactive Investor'ın yatırım başkanı Victoria Scholar, 3M’in harekete yol açan bir dizi dava ile karşı karşıya kaldığını söylerken, çevresel kaygılara öncelik vermesi nedeniyle diğer kimyasal madde üreticilerinin de 3M örneğini takip etmesi bekleniyor.

Gelişmeyle ilgili konuşan Storebrand Asset Management sürdürülebilirlik analisti Victoria Lidén ise: "3M'in ölçeği ve dünyanın en büyük PFAS üreticilerinden biri olarak konumuyla, bunun daha sürdürülebilir bir kimya endüstrisine geçişte bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyoruz" diyor. 3M’de üretilen PFAS’ların yıllık satışlarının 1,3 milyar dolar olduğu ve tahmini faiz, vergi, amortisman öncesi kazanç (FAVÖK) marjlarının yüzde 16’ya yakın olduğu belirtildi. Şirket, PFAS çıkışı boyunca toplam vergi öncesi ücretlerin yaklaşık 1,3 milyar ila 2,3 milyar dolar arasında olmasını, dördüncü çeyrekte ise ağırlıklı olarak gayri nakdi ve varlık değer düşüklükleriyle ilgili olmak üzere 0,7 milyar dolar ile 1,0 milyar dolar arasında tahmini bir vergi öncesi ücret almayı bekliyor.