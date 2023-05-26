5 ton atık pil 10 bin fidana ulaşacak

Çalışmalarında sürdürülebilirlik temelinde hareket ederek ilerleyen VARTA Tüketici Pilleri Türkiye, geçtiğimiz aylarda TEMA Vakfı ile iş birliği yapmıştı. “Atık Pilleriniz Fidana Dönüşsün” kampanyası ile büyük marketler aracılığıyla atık pilleri toplamaya başlayan şirket, hedefini büyüttüğünü duyurdu.

Sürdürülebilirliğe bakış açılarına ilişkin konuşan Varta Tüketici Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar, Avrupa’daki tüm üretim tesislerinde yeşil enerji kullandıklarının bilgisini verdi. Acar, “Fabrikalarımızdaki elektrik ihtiyacının yüzde 92’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz.

Yeşil elektrik üretimini artırmak için üretim tesislerine daha fazla güneş paneli yatırımı yapıyoruz. Faaliyete geçecek yeni fotovoltaik sistemlerimiz ile yenilenebilir enerji üretimimizi arttırmayı ve 2030 yılında sadece Avrupa’da değil tüm üretim tesislerimizdeki enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Üretim tesislerini çevre yönetim standardı ISO 14001’e göre sertifikalandırdıklarının bilgisini de veren Kerem Acar, “Su tüketimimizi ve atık üretimimizi bu standarda göre takip ediyoruz. Atıkları en aza indirmek, üretim süreçlerindeki malzemeleri azaltmak ve yeniden kullanmak için tüm süreçlerimizi optimize ettik. 2022’de, çevresel etkiyi en aza indirmek ve sürdürülebilirlik performansını artırmak konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. 2022 yılında toplam 4 bin 648 ton atığın 3000 tonunu geri dönüştürmeyi başardık.

Ambalajlarımızı, FSC sertifikalı, yüzde 100 geri dönüştürülebilir kartondan ve yüzde 95’e kadar geri dönüştürülmüş içerikten üretiyoruz” diye konuştu. Acar, plastik içermeyen ambalajlarla 1000 adet pilde 2 kg plastik tasarrufu ve 4,4kg karbondioksit emisyonu tasarrufu sağladıklarını söyledi.

Amacımız, farkındalık yaratmak

TEMA Vakfı ile yürütülen “Atık Pilleriniz Fidana Dönüşsün” kampanyasına ilişkin de konuşan Kerem Acar, “Sürdürülebilirlik kapsamında verimlilik ve temiz enerji kullanımının önemi kadar havada bulunan karbonun da temizlenmesi gerekiyor. Ağaçlar, doğanın bunun için sunduğu muhteşem bir çözüm. TEMA VAKFI iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz ‘VARTA ile Atık Pilleriniz Fidan’a Dönüşsün’ kampanyasının bizce iki ayrı önemi var. Birincisi ağaçlandırma ile atmosferden daha fazla karbon temizlenmesine katkıda bulunmak ikincisi ise tüketiciyi atık pillerin toplanması yönünde bilinçlendirerek, farkındalık yaratmak” şeklinde konuştu.