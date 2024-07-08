6 kıtada gri su kazanıyor
Avrupa’da gittiği fuarla kurduğu şirketi bambaşka bir yöne evrilten Kazancı Çevre Tekniği Genel Müdürü Artun Kazancı, geliştirdiği çevre çözümlü ürünleriyle 6 kıtada 80 ülkeye ürün ihraç ediyor. Türkiye’de geri kazanılan gri suyun yüzde 50’sinde şirketin payı var.
Başak Nur GÖKÇAM
Başlangıçta aile işinin bir parçası gibi düşünerek 1993 yılında çevre odaklı mühendislik ürünü, cihaz, kimyasal ve biyokimyasal üretmek için Kazancı Çevre Tekniği’ni kuran Artun Kazancı, şirketi kurduktan bir yıl sonra yurtdışında gittiği fuardan etkilenerek şirketi başka bir boyuta taşımaya karar verdi. Kurulduğu yıl hiçbir altyapısı ve gelişimi olmamasına ragmen firma temsilciliğiyle işe başlayan şirket, şimdi ise 6 kıtada 80 ülkeye ürün ihraç ediyor.
Gelirinin yarısını ihracattan elde ettiklerini söyleyen Kazancı Genel Müdürü Artun Kazancı, “Amcamın vesilesiyle Avrupa’da gitmiş olduğum bir fuar kendi işime, sektöre ve arıtıcı teknolojisine olan bakış açımı değiştirerek, farklı bir vizyon kattı. Foseptik içine atılan bir mikroorganizma ile tesisin iyileşebildiğini ve verimlilik elde edildiğine tanık olmuştum. Fuardan döndüğümde artık odağım çevre teknolojileri temelinde tesis iyileştirmeleri olmuştu. Kendimizi zamanla geliştirdik ve bugün Türkiye’deki gri suyun yüzde 50’sini Kazancı Çevre Tekniği olarak biz geri kazanıyoruz. Gri su kazanımına ayrıca önem veriyoruz” dedi.
“Gelirimizin yarısı ihracattan”
Bu alanda belli bir bilgi birikimine eriştikten sonra koku nötralizasyonu üzerinde çalıştıklarını belirten Artun Kazancı, “Su arıtma işine girmeye de bu dönemlerde karar verdik. 2000 yılında biz küçük küçük üretim yapan bir şirket haline gelmeye başlamıştık.
Onun arkasından da markalarımız oluşmaya başladı ve bu kez ürettiğimizin ihracatını yapmaya karar verdik. Bugün ise Rielli su arıtma tesisleri, Neutro air koku giderim çözümleri ve Microlife bakteriyel ürün çözümleri olmak üzere 3 ana markamız var. Gelirimizin yarısını ihracata borçluyuz. 6 kıtada 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez pazarına ihracat gerçekleştiriyoruz” ifadelerinde bulundu.
Müşterilerinin ağırlıklı olarak sanayi sektörü olduğunun bilgisini veren Kazancı, “Suyu kullanan, suyunu geri kazanmak isteyen sanayici müşteri bizim en iyi iletişim kurabildiğimiz müşteri oluyor. Ve onlarla çalışmayı seviyoruz, iyi de anlaşıyoruz. Sanayi kuruluşlarında geri kazanım projeleri yapıyoruz. Kiminin de var olan atık su arıtma tesisinin sonrasına kendi geri kazanım tesisimizi kuruyoruz. Sanayici, çok basit suların geri kazanabileceğini gördüğünde şaşırıyor ve bunun onlara yansıyan tasarrufundan çok memnun kalıyor” dedi.
“Terzi usulü çalışıyoruz”
Çalışmalarını terzi usulü yaptıklarına dikkat çeken Kazancı, “Bizi sektörde öne çıkartan şeylerden biri bu. Hemen hemen her müşterimizin ihtiyacına özel bir çözüm üretebiliyoruz. Bu tarz çalışma ciddi bir tasarım ekibi çalışması gerektiriyor ve maliyetli bir iş. Biz bu noktada pilot tesislerimiz üzerinden sunduğumuz deneyimleme imkanımızla müşterinin aklındaki tüm soru işaretlerini de gideriyoruz. Müşteri de bu yüzden bizi tercih ediyor” diye konuştu.
Sanayicinin su tüketimi konusunda bilinçli olduğunu belirten Kazancı, “Tesislerde suyun geri kazanımı aslında birçok açıdan önemli. Hiç kimse çevreye zarar vermek niyetinde zaten değil ama çevre bilinci kadar maliyetler de etkili. Maliyetlerdeki aşırı artış sanayiciyi tasarrufa sürüklüyor evet ama kaynak da bitiyor. Ve üreticiler artık kaynağın bitmek üzere olduğunun, yaşanan çevre sıkıntılarının farkındalar” değerlendirmesinde bulundu.
“Deniz suyu arıtıcısı geliştirdik”
Ayrıca deniz suyu arıtıcısı geliştirdiklerinin de bilgisini veren Artun Kazancı, “Aslında bu noktada hobimi işimle birleştirdim gibi oldu. Denizcilik tutkusu olan biriyimdir ve uzun yıllardır yelken yaparız. Sürekli alışveriş yaptığım bir ekipman şirketinin arıtma konusundaki ihtiyacını beraber fark ettik. 7 farklı deniz suyu arıtıcı modeli geliştirdik. Deneyenler şu an için çok memnun. Bu yıl muhtemelen Amsterdam’da Mets Trade fuarında dünyaya tanıtacağız. Zaman içinde deniz suyu arıtıcısının da çok talep göreceğine inanıyorum” diye ekledi.
Kurdaki dalgalanmalar yatırımları erteledi
Hem dünyada hem de Türkiye’de yaşanan enflasyonun geri kazanım tesisi yatırımlarını tam olarak durdurmadığına ama ertelenmesine neden olduğunu söyleyen Kazancı Çevre Tekniği Genel Müdürü Artun Kazancı, “Kurdaki aşırı dalgalanmalar, yatırımların ötelenmesine neden oldu. Projelerin belki 3 ay içinde hiç kapanmayıp, ertelendiğini gördük. Hiçbir proje kapanmadı evet ama çoğuna öteleme geldi” dedi.
Afrika’da su kuyusu projesi
Kazancı Çevre Tekniği olarak Afrika’daki su sıkıntısına yönelik yaptıkları projeye ilişkin de bilgi veren Artun Kazancı, “Etiyopya ve Nijerya’da irili ufaklı projeler yaptık hatta oralardan da müşterilerimiz oldu. Hatta o bölgedeki insanların kendi yaşam standartlarını sağlaması için bazı iş birliği görüşmeleri yaptık. Bu kapsamda TİKA ile de görüşmüştük fakat ümit veren bir gelişme yaşanmadı.
Bir ürün geliştirdik Alman müşterimiz için. Su kuyusu etrafında küçük bir mikro ekonomi yaratılırsa, cihazın çalışabileceğini gösterdik. Yani kuyunun açılıp terk edilmesi yerine, etrafında o suyun satılması ile terk edilmenin de önüne geçebileceğini göstermek istedik fakat dediğim gibi sonuca varamadı proje. Oradaki halkın geçimini ve su ihtiyacını karşılaması için bu tür bir çalışmanın hayata geçmesi lazım” önerisinde bulundu.