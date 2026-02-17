60 saat önceden hava riski tespit edilebilecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Top­lum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Yüksek Mühendi­si Prof. Dr. Hasan Tatlı, ani gelişen meteorolojik olayların önceden tespit edilmesini sağlayan yeni bir erken uyarı sistemi geliştirdi. Tat­lı’nın çalışması, ‘Ani Gelişen Me­teorolojik Tehlikelere Yönelik En­tegre Bir Erken Uyarı Sistemi İçin Dört Boyutlu Doğrusal Olmayan Dinamik Model’ başlığıyla say­gın bilim dergisi Quarterly Jour­nal of the Royal Meteorological So­ciety’de yayımlandı. Mevcut hava tahmin sistemlerinin ani ve hız­lı gelişen olayları öngörmede ye­tersiz kalabildiğini belirten Tatlı, bu eksiklikten hareketle dinamik sistemler teorisi ile klasik hava tahmin yöntemlerini bir araya ge­tirdiklerini söyledi. Geliştirilen model ‘Erken Uyarı Sistemi En­tegre (EWSI)’ adını taşıyor. Model, ani başlayan meteorolojik olaylar henüz meydana gelmeden 3 ila 60 saat önce erken uyarı sinyali üre­tebiliyor. Tatlı, bunun stratejik bir erken uyarı teknolojisi niteliğinde olduğunu vurgulayarak, afet riski oluşmadan önce harekete geçme imkânı sunduğunu ifade etti.

Risk seviyesi net biçimde görülebiliyor

EWSI modeli, atmosferik ve­rileri dört temel bileşen üzerin­den analiz ediyor. Bu bileşenler; hava durumuna duyarlılık, kur­tarma kapasitesi, tehdit yayılma potansiyeli ve davranışsal eğilim endeksi. Bu bileşenler sade ve yo­rumlanabilir bir risk indeksine dönüştürülerek 0 ile 1 arasında sayısal bir değer üretiyor. Böylece karar vericiler risk seviyesini net biçimde görebiliyor. Sistem, ani sıcak ve soğuk hava dalgaları, kon­vektif rüzgâr fırtınaları, rüzgâr kesmesi, ani kuraklık, sağanak ya­ğış ve orman yangınları gibi kısa sürede gelişen ve öngörülmesi güç olaylara karşı erken sinyal verebi­liyor. Tatlı’ya göre erken uyarı, za­rarın oluşmasını beklemeden ris­ki fark etmek anlamına geliyor ve bu da can ve mal kayıplarını azalt­mada kritik rol oynuyor.

Modelin önemli özelliklerin­den biri de bileşik tehlikeleri de­ğerlendirebilmesi. Örneğin bir bölgede yaşanan kuraklık, orman yangınlarını tetikleyebiliyor; Ka­radeniz Bölgesi’nde meydana ge­len taşkınlar komşu yerleşimlere yayılabiliyor. EWSI, bu tür zincir­leme riskleri de analiz ederek ya­yılma potansiyeline dair önceden bilgi sunuyor. Tatlı, özellikle ta­rımsal üretim açısından sistemin büyük önem taşıdığını belirtti. Kuraklık, don ve aşırı yağışlar gıda güvenliğini tehdit ederek üretim­de dalgalanmalara yol açabiliyor. Erken uyarı sayesinde çiftçiler ve ilgili kurumlar önlem alabiliyor, böylece tarımsal kayıplar azaltı­labiliyor.

Stratejik avantajlar sağlıyor

Şehirler açısından da sistem kritik bir işlev üstleniyor. Sıcak hava dalgaları enerji talebini artırırken, ani sağanaklar altyapıyı ve ulaşım sistemlerini zorlayabiliyor. Erken risk sinyalleri, enerji yönetimi, sigorta planlaması ve afet koordinasyonu açısından stratejik avantaj sağlıyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliğini “zorlanmış iklim değişikliği” olarak tanımlayan Tatlı, bu süreçte ekstrem yağış, dolu ve hortum gibi olayların sıklık ve şiddetinin arttığını hatırlattı. Doğal olayların tamamen engellenemeyeceğini ancak afete dönüşmelerinin önlenebileceğini belirten Tatlı, bunun yolunun hazırlık ve erken uyarı sistemlerinden geçtiğini söyledi.