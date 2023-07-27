7 milyon hane yeşile dönüşürse 800 milyar dolar tasarruf mümkün

Hamide HANGÜL

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Başkanı Mehmet Sami Kılıç, Türkiye’de kentsel dönüşümle yenilenmesi planlanan yaklaşık 7 milyon hanenin yeşil bina olması durumunda enerji verimliliğinin yüzde 50 artacağına işaret ederek, “Kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kriterlere uygun yapıldığında 500 ila 800 milyar dolarlık bir enerji tasarrufu sağlanabilir.

Bu da oldukça önemli bir rakam” diye konuştu. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, yeşil bina sertifikalı projelerin artması için ÇEDBİK olarak tüm çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Deprem bölgesinde de yeşil binaların kurulması için destek verdiklerini dile getiren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kahramanmaraş ilimizin yeniden şehirleşme çalışmaları için kurulan ekibin içinde, yeşil bina sistemlerinin uygulanması, çevresel faktörlerin bu gözle değerlendirilmesi, tasarım açısından şehir planlamaları çalışmalarına katılıyoruz.

Yeşil bina ve yeşil yerleşke konularında yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarında kazandığımız bilgi ve tecrübeleri paylaşıyoruz. Tek amacımız sürdürülebilir, sağlıklı, güvenli binalar, mahalleler, şehirler yapılmasını sağlayarak, geleceğe yaşanabilir şehirler bırakabilmek.”

Su tasarrufu 3’te 1 azalıyor

Sürdürülebilirliğin öneminin altını çizen Kılıç, gayrimenkul sektörünün de bundan muaf olmasının düşünülemeyeceğini, sürdürülebilir yeşil binalarla enerji tasarrufunun da mümkün olduğunu vurguladı. Bu noktada kentsel dönüşüme dikkat çeken Kılıç, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun dönüşümle sağlanabilecek enerji tasarrufunu şöyle açıkladı: “Kentsel dönüşümde yenilenmesi planlanan yaklaşık 6-7 milyon hanenin, yeşil bina olması durumunda enerji verimliliğinin yüzde 50 oranında artacağını öngörüyoruz.

Sürdürülebilir binalar atık konusunda yüzde 70, su kullanımında 3’te 1’e varan tasarruf sağlıyor. Sadece enerji ve su verimliliği değil atık, hammadde tüketimi, yeşil alanlar, iç mekan yaşam kalitesi gibi konularda da ciddi fayda sağlıyor. Toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ından sorumlu olan yapı sektöründe yapılacak verimliliğe yönelik çalışmaların ciddi kazanımları olacağına inanıyorum.”

Yeşil bonolar, teşvikler var

Sürdürülebilir binaların inşası ve dönüştürülmesi için gereken finansman konusuna da değinen Kılıç, “Bu kaynaklar arasında hükümet destekleri ve sübvansiyonlar, özel sektör yatırımları, çevre dostu krediler ve yeşil bonolar gibi finansal araçlar bulunuyor. Finansman kaynaklarının kombinasyonu ise Türkiye’nin sürdürülebilir kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşmasını kuşkusuz destekler” diye konuştu.

Yeşil binalar ile finansal destek ve teşvik alınabilir

İklim krizi karşısında yapı sektörünün, küresel karbon emisyonlarının önemli bir bölümünü oluşturduğuna işaret eden Mehmet Sami Kılıç, “Dolayısıyla, enerji verimli binalar ve sürdürülebilir malzemeler kullanarak emisyonları azaltmalıyız. Bu, aynı zamanda, sürdürülebilirlik prensiplerine uygun yeni binaların ve teknolojilerin geliştirilmesi için bir fırsat. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, bu tür girişimler ayrıca hükümetler ve özel sektörden finansal destek ve teşvikler alabilir” dedi.