AB, şirketlere “iklim etkileri konusunda şeffaflık” standartları getiriyor

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD) şirketlerin yönetim raporlarında tek bir standarda bağlı kalarak iklim etkilerini şeffaf bir şekilde paylaşmalarını sağlayacak.

Yönerge, sayıları 50 bine ulaşan büyük şirketler için geçerli olacak. Yönerge taslağı yayınlanmadan önce şirketlerin yüzde 81’i standardizasyonu desteklediğini dile getirdi. Taslak, sürdürülebilirlik konularının AB’nin sürdürülebilir finans stratejisinin bir parçası olan yatırımcı beyanına uygun olarak tüm sektörlerde rapor edilmesi gerektiği konusunda kuralcı bir yöntem getiriyor.

Avrupa Birliği’nin finansal olmayan verilerin raporlanmasına dair direktifinin hazırlanmasında görev alan Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Richard Howitt, bu uygulama ile şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini, bu hedeflere ulaşma yolunda ilerlemeyi ve bunların yaratabileceği olumsuz etkileri rapor edeceklerini ifade ediyor.

Yönerge taslağına göre, şirketlerin küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma ve AB’nin iklim eylemi kriterleriyle nasıl uyumlu olduklarına dair bilgi vermeleri gerekecek. Taslaktaki önemli unsurlardan biri de, şirketlere denetim gerekliliği getiriyor olması. Dolayısıyla yeni raporlama kriterleri, küresel sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yönerge önümüzdeki aylarda Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından müzakere edilecek.