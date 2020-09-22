"AB yeşil projeler için daha fazla desteğe izin verebilir"

22 Eylül 2020

Avrupa Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerine ulaşmak adına, üye devlet hükümetlerinin yeşil yatırımlara daha fazla destek açıklayabileceğini söyledi.

Diğer yandan, Vestager yaptığı açıklamada, hava kirliliği oluşturan enerji santrallerinin destek ihtiyaçlarının reddedilebileceğini ekledi.

Vestager'in açıklamaları Avrupa Komisyonu'nun sera gazı salımını 2030 yılına kadar en az yüzde 55 azaltma planını desteklerken, COVID-19 krizinden toparlanma ve Paris İklim Anlaşması hedeflerine uyum gösteriyor.

Avrupa Parlamentosu'nun liberal bir parçası olan Renew Europe'un (Avrupa'yı Yenileme) bir organizasyonunda konuşan Vestager, bu gelişmenin hükümetlerin yeşil hedeflere yönelik çalışmalara daha fazla destek olmasını sağlayacak bir "yeşil ikramiye" olarak görülebileceğini ifade etti.

Vestager, "Aynı zamanda başarılı bir şekilde yenilenebilir enerji maliyetlerini azaltan rekabetçi ihaleler üzerinde çalışarak bu başarıyı başka alanlara da taşıyabiliriz" dedi ve çevreye zarar veren ya da hava kirliliği oluşturan fabrika ve santrallere yardım etmeyi reddedebileceklerini söyledi.